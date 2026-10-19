Τα 47α γενέθλιά της γιόρτασε η Βάσω Λασκαράκη, έχοντας κοντά της την οικογένειά της και αγαπημένους της ανθρώπους. Από το πλευρό της δεν θα μπορούσε να λείπει ο σύζυγός της, Λευτέρης Σουλτάτος, ο οποίος θέλησε να της ευχηθεί και δημόσια, μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στα social media.

Ο γνωστός σεφ μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δυο φωτογραφίες της ηθοποιού από τη γιορτή των γενεθλίων της. Στο στιγμιότυπο, η Βάσω Λασκαράκη εμφανίζεται χαμογελαστή, κάνοντας μια αστεία γκριμάτσα στον φακό, ενώ κρατά την εντυπωσιακή τούρτα της, πάνω στην οποία ξεχωρίζει ο αριθμός 47. Τη γιορτινή διακόσμηση συμπλήρωναν μαύρα και χρυσά μπαλόνια.

Ωστόσο, εκείνο που ξεχώρισε ήταν η δημόσια εξομολόγηση αγάπης του Λευτέρη Σουλτάτου, ο οποίος συνόδευσε τη φωτογραφία με μια ιδιαίτερα ρομαντική αφιέρωση στη σύζυγό του. «Χρόνια πολλά, γυναίκα μου, να σ’ έχει ο Θεός καλά, γιατί ο δικός μου ουρανός φωτίζει απ’ τα δικά σου μάτια!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Βάσω Λασκαράκη έσπευσε να απαντήσει στην ανάρτηση του συζύγου της, εκφράζοντας με τη σειρά της την αγάπη της. «Αγαααάπη μου», σχολίασε κάτω από τη φωτογραφία, προσθέτοντας και emoji.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2019 στην Κρήτη, μοιράζεται συχνά στιγμές από την κοινή του ζωή στα social media, με τον Λευτέρη Σουλτάτο να εκφράζει για ακόμη μία φορά δημόσια τα συναισθήματά του για τη σύζυγό του.