Στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη Φωτεινή Πετρογιάννη και τον Δημήτρη Παπανώτα αναφέρθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου, μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι». Η παρουσιάστρια σχολίασε τις δηλώσεις και την ανάρτηση του δημοσιογράφου, ασκώντας κριτική στη στάση του, ενώ παράλληλα θέλησε να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς είχε πει για τη Φωτεινή Πετρογιάννη, προκειμένου να μην του αποδίδονται χαρακτηρισμοί και κατηγορίες που δεν διατύπωσε.

Η Σίσσυ Χρηστίδου είπε για τον Δημήτρη Παπανώτα: «Θα πρέπει να μην προκαλείς κι εσύ, αν δεν θες να προκαλείς αντιδράσεις. Θα μπορούσε να το ανακαλέσει, να το διορθώσει, αλλά επιλέγει να μην το κάνει. Αυτό που επιλέγει να κάνει είναι να πει “μην το σχολιάσετε”. Μπορεί αν θες να το μαζέψεις όλο αυτό, αλλά επιλέγει να μην το κάνει».

«Η αλήθεια είναι ότι ο Δημήτρης δεν είπε ποτέ ότι η Φωτεινή ξάπλωσε με κάποιον. Αυτό ειπώθηκε μετά στην εκπομπή, αλλά όχι από τον Δημήτρη. Για να μην τα μπερδεύουμε και να μην του χρεώνουμε πράγματα που δεν είπε. Υπονόησε σαφώς κάτι, έθιξε τη Φωτεινή με αυτό που είπε, η Φωτεινή έχει κινηθεί νομικά, αλλά δεν είπε αυτό που κατάλαβαν κάποιοι», συμπλήρωσε η Σίσσυ Χρηστίδου.