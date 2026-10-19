Στο αεροδρόμιο της Αθήνας συνάντησε ο τηλεοπτικός φακός τη Σίσσυ Χρηστίδου και τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο, κατά την επιστροφή τους από την Κέρκυρα, όπου πέρασαν μαζί το Σαββατοκύριακο.

Η παρουσιάστρια του Mega ταξίδεψε στο νησί για να βρεθεί στο πλευρό του επιχειρηματία, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου του εστιατορίου. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής τους, οι δυο τους επέστρεψαν στην πρωτεύουσα, όπου τους περίμενε η κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Η Σίσσυ Χρηστίδου εμφανίστηκε χαμογελαστή και ευδιάθετη, ωστόσο απέφυγε να μιλήσει για τη σχέση της με τον Στέφανο Νεδέλκο. Όταν οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν πώς πέρασε στην Κέρκυρα, περιορίστηκε σε μια σύντομη απάντηση. «Τι γίνεται; Περάσαμε πολύ ωραία. Φιλάκια πολλά», είπε η παρουσιάστρια του MEGA.

Μαζί της ήταν και ο Στέφανος Νεδέλκος, ο οποίος δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις, παραμένοντας διακριτικός μπροστά στην τηλεοπτική κάμερα.