Την έντονη διαφωνία του με τον Λάκη Λαζόπουλο εξέφρασε ο Γιώργος Λιάγκας, με αφορμή όσα ανέφερε ο ηθοποιός στην εκπομπή «MEGA Non Stop» σχετικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αντώνη Σαμαρά.

«Για μένα η δήλωσή σου ότι είναι ακροδεξιός ο Μητσοτάκης και κεντρώος ο Σαμαράς, κατ’ αρχάς προσβάλλει τον Σαμαρά. Δηλαδή σήμερα ο Σαμαράς θα έπρεπε να είναι έξαλλος διότι είπες ότι ο Μητσοτάκης είναι ακροδεξιός και ο Σαμαράς είναι κεντρώος και ξέρει να μαζέψει τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε: «Πώς ξαφνικά τώρα θεωρείς ότι ο Μητσοτάκης είναι ακροδεξιός και ο Σαμαράς, που είναι κεντρώος, που έχει πει εναντίον του γάμου των ομόφυλων, είναι η καταλληλότερη λύση για τη Νέα Δημοκρατία; Πραγματικά απορώ πώς ο Λαζόπουλος πήρε αυτή τη θέση. Αλλά στην Ελλάδα έχουν όλοι δικαίωμα να έχουν γνώμη εκτός από μένα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ο Λαζόπουλος έχει δικαίωμα να έχει γνώμη. Εμείς να μην την κρίνουμε τη γνώμη».

Παράλληλα, ο Γιώργος Λιάγκας κατηγόρησε τον Λάκη Λαζόπουλο ότι χρησιμοποιεί αποσπάσματα από την εκπομπή του με τρόπο που, όπως υποστήριξε, αλλοιώνει το νόημα των όσων λέει, με αποτέλεσμα να του ασκεί κριτική για απόψεις που δεν έχει εκφράσει. «Το πρόβλημα είναι ότι ο Λάκης Λαζόπουλος δεν κρίνει τη γνώμη μου. Κόβει και ράβει και κρίνει κάτι άλλο που αυτός θεωρεί ότι είναι η γνώμη μου. Κατάλαβες;», σημείωσε.