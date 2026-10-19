Αντιδράσεις προκάλεσε το βίντεο που δημοσίευσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός από το Παρίσι, με φόντο τον φωτισμένο Πύργο του Άιφελ. Η ανάρτηση του γνωστού τραγουδιστή σχολιάστηκε στην εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της και τη Ναταλία Γερμανού να θέτει ερωτήματα για τη στάση των συνεργατών του και το γεγονός ότι δεν τον συμβούλεψαν να τοποθετηθεί δημόσια για όσα συμβαίνουν στη γαλλική πρωτεύουσα.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε στη γαλλική πρωτεύουσα με αφορμή την πρώτη του συναυλία στο Παρίσι, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον συναυλιακό χώρο La Seine Musicale. Πριν από την εμφάνισή του, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα στιγμιότυπο από την πόλη, ποζάροντας μπροστά από ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα του κόσμου. Ωστόσο, η επιλογή του να δημοσιεύσει το συγκεκριμένο βίντεο εν μέσω των τελευταίων εξελίξεων στη Γαλλία προκάλεσε αρνητικά σχόλια.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου άσκησε κριτική στον τραγουδιστή, αλλά και στους ανθρώπους που βρίσκονται στο πλευρό του, εκφράζοντας την απορία της για το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποιος να τον συμβουλεύσει σχετικά με τη χρονική συγκυρία.

«Δεν λέω να ακυρώσει τη συναυλία, δεν περίμενα από τον Κωνσταντίνο Αργυρό που πήγε για μια και μοναδική συναυλία στο Παρίσι να την ακυρώσει. Αλλά, αυτό το βίντεο ήταν περιττό. Το τελευταίο διάστημα υποκύπτει στο ένα λάθος μετά το άλλο. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να τον συμβουλέψει; Άνθρωποι που πληρώνονται γι’ αυτό το πράγμα», σχολίασε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Ναταλία Γερμανού για Κωνσταντίνο Αργυρό: «Το Παρίσι φλέγεται, μάνατζερ δεν έχει;»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ναταλία Γερμανού, η οποία στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο που θα έπρεπε να έχουν οι συνεργάτες ενός τόσο δημοφιλούς καλλιτέχνη. Όπως επισήμανε, ένας τραγουδιστής με την αναγνωρισιμότητα του Κωνσταντίνου Αργυρού χρειάζεται ανθρώπους που να τον καθοδηγούν και σε ζητήματα δημόσιας εικόνας.

«Απλώς σκέφτεσαι ρε παιδί μου ότι είναι ένας καλλιτέχνης πρώτης γραμμής, έχει εταιρεία που τον έχει αυτοκράτορα, έτσι; Μάνατζερ σίγουρα δεν έχει; Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μην του είπε “Κωνσταντίνε μου, επειδή είσαι αυτή τη στιγμή ένας πολύ μεγάλος σταρ στην Ελλάδα, μήπως θα έπρεπε να τοποθετηθείς και λίγο σε μια πόλη που αυτή τη στιγμή βράζει;”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το Παρίσι φλέγεται, η κατάσταση είναι δραματική. Προσπαθώ να σκεφτώ απλώς αν θα μπορούσε να συνοδεύσει το βίντεο λέγοντας ότι σε μια πόλη που περνάει πολύ δύσκολες στιγμές, εμείς είχαμε ανακοινώσει και ίσως προπωλήσει τα εισιτήρια μιας συναυλίας που θα γίνει αύριο», πρόσθεσε η Ναταλία Γερμανού.