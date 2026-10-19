Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε η Κατερίνα Ζαρίφη, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στο «Μια Ελλάδα Παρέα». Παράλληλα, θέλησε να ξεκαθαρίσει τον ρόλο της Ιωάννας Μαλέσκου στην εκπομπή, επισημαίνοντας ότι εκείνη έχει αναλάβει την πρώτη καλημέρα στους τηλεθεατές από την πρώτη στιγμή.

«Μου αρέσει αυτή η εκπομπή, δεν θα το κρύψω. Παιδιά, είναι ξεκάθαρο ότι από το δελτίο Τύπου και από το τρέιλερ ότι την πρώτη καλημέρα την λέει η Ιωάννα Μαλέσκου. Και εμείς σαν οντότητες σε μία εκπομπή ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας και γινόμαστε ενδιαφέροντες ή όχι για το κοινό», ανέφερε χαρακτηριστικά.