Το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη ηθοποιό Μπέτυ Βαλάση λένε σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι οι οποίοι την αγάπησαν μέσα από τη μακρόχρονη πορεία της στο θέατρο και την τηλεόραση.

Η πολιτική κηδεία της ηθοποιού, που έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, τελείται στις 11:30 το πρωί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της η ηθοποιός φιλοξενούνταν στο ίδρυμα περίθαλψης ηλικιωμένων το «Σπίτι του Αγωνιστή».

Ποια ήταν η Μπέτυ Βαλάση

Η Μπέτυ Βαλάση γεννήθηκε το 1937 στη Θεσσαλονίκη από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας.

Το 1984 παντρεύτηκε τον γνωστό ηθοποιό, Τίτο Βανδή, κι έμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό του το 2003.

Στο θέατρο μαθήτευσε κοντά σε σπουδαίους δασκάλους. Το 1961 έδωσε την πρώτη της παράσταση στο θέατρο Καλουτά, δίπλα στον Κάρολο Κουν και τη Μαίρη Αρώνη. Έπαιξε σε τουλάχιστον 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους καταξιωμένων σκηνοθετών.

Η σπουδαία ηθοποιός γινε ευρέως γνωστή και δημοφιλής στο κοινό μέσα από την πρωταγωνιστική της συμμετοχή στην επιτυχημένη –και τελευταία ασπρόμαυρη– τηλεοπτική σειρά Λωξάντρα, η οποία προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980.

Εικόνες από την κηδεία της Μπέτυς Βαλάση