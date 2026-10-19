Μια δυσάρεστη περιπέτεια με την υγεία του περνά ο Χάρης Βαρθακούρης, ο οποίος χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, έπειτα από ατύχημα που είχε πριν από λίγες ημέρες.

Ο γνωστός τραγουδιστής τραυματίστηκε σοβαρά στον αστράγαλο, όταν γλίστρησε κατά τη διάρκεια της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε την Αθήνα. Ο τραυματισμός του ήταν τέτοιος που χρειάστηκε να χειρουργηθεί, ενώ πλέον βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης και δεν μπορεί να στηριχτεί στο τραυματισμένο πόδι του.

Ο ίδιος επέλεξε να ενημερώσει προσωπικά τους διαδικτυακούς του φίλους για την κατάσταση της υγείας του, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο Instagram. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η προγραμματισμένη πρεμιέρα του στο Ποσειδώνιο, μαζί με τον Θοδωρή Φέρρη, αναβάλλεται, καθώς θα χρειαστεί αρκετές εβδομάδες για να αναρρώσει.

Η περιγραφή του ατυχήματος και το μήνυμα για την επιστροφή του

Μιλώντας στην κάμερα, ο Χάρης Βαρθακούρης περιέγραψε όσα συνέβησαν, αποκαλύπτοντας ότι στον αστράγαλό του έχουν τοποθετηθεί μεταλλικά υλικά για την αποκατάσταση του τραυματισμού.

«Φίλοι μου, γεια σας. Προχτές το βράδυ που έβρεχε καταρρακτωδώς γλίστρησα με αποτέλεσμα να συνθλίψω τον αστράγαλο μου. Εχθές το πρωί έκανα επέμβαση. Έχω βίδες και λαμαρίνες στον αστράγαλο. Δεν μπορώ να πατήσω το πόδι μου. Κατ’ επέκτασην και που θέλω να καταλήξω ότι την Κυριακή που οι υπό κανονικές συνθήκες θα ξεκινούσαμε με τον Θοδωρή παρέα στο Ποσειδώνιο. Αυτό αναβάλλεται. Για ένα εύλογο διάστημα πέντε-έξι εβδομάδων. Θα προσπαθήσω να επιστρέψω το Δεκέμβριο. Θα πρέπει να με υποστείτε με σκαμπό για τον πρώτο μήνα της επιστροφής μου. Έτσι θέλε το σύμπαν να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ για τις ευχές που εικάζω ότι κάποιοι θα στείλετε και τα περαστικά. Να είστε καλά».

Παρότι ο τραυματισμός του τον αναγκάζει να αλλάξει τα επαγγελματικά του σχέδια, ο τραγουδιστής δεν έχασε το χιούμορ του. Όπως εξήγησε, ελπίζει να επιστρέψει στις πίστες τον Δεκέμβριο, ακόμη κι αν χρειαστεί να τραγουδά καθισμένος σε σκαμπό κατά τις πρώτες εμφανίσεις του.

Μάλιστα, μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής του, αποκάλυψε πως σκοπεύει να εκμεταλλευτεί την αναγκαστική αποχή του από τη σκηνή για να ασχοληθεί με τη δημιουργία νέων τραγουδιών.

«Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου (και, κυρίως, από το πόδι μου) ώστε να επιστρέψω καλύτερος από ποτέ. Ευκαιρία να γράψω κανα τραγούδι τώρα που θα αναρρώνω και θα αποθεραπεύομαι. Δεν θα αφήσω το χρόνο να πάει αναξιοποίητος. Τα λέμε….όταν τα πούμε. ΥΓ. Πιστεύετε άραγε στο μάτι;;».

Με αυτόν τον τρόπο, ο Χάρης Βαρθακούρης θέλησε να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν για την υγεία του, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία του να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.