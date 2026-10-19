Τα φώτα της πασαρέλας στράφηκαν στην Κάιλι Τζένερ, η οποία συμμετείχε χθες για πρώτη φορά στο σόου της Victoria’s Secret, με τον Τίμοθι Σαλαμέ να βρίσκεται ανάμεσα στους θεατές και να μην παίρνει τα μάτια του από πάνω της.

Ο ηθοποιός δεν σταμάτησε στιγμή να χειροκροτεί την σύντροφό του, φωνάζοντας ενθουσιασμένος και παρακολουθώντας κάθε της κίνηση στην πασαρέλα, χωρίς να μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό και την περηφάνια του.

Στην πρώτη σειρά, ο ηθοποιός και η Κρις Τζένερ την αποθέωναν με χειροκροτήματα και φωνές, ενώ η Κάιλι τούς έστελνε φιλιά από την πασαρέλα ανταποδίδοντας την υποστήριξή τους.

Η 29χρονη περπάτησε στην πασαρέλα φορώντας το εντυπωσιακό Fantasy Bra, ένα κομμάτι που ξεχωρίζει τόσο για την πολυτελή κατασκευή του όσο και για την υπέρογκη αξία του, η οποία φέρεται να αγγίζει τα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Το σουτιέν ζυγίζει περίπου τέσσερα κιλά και είναι διακοσμημένο με 4.410 φυσικά διαμάντια, ενώ διαθέτει και ένα κίτρινο διαμάντι 75,54 καρατίων. Για την ολοκλήρωσή του χρειάστηκαν περίπου 1.000 ώρες εργασίας από 15 τεχνίτες.