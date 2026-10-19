Τα φώτα της μόδας στράφηκαν στο Λος Άντζελες το βράδυ της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, όπου πραγματοποιήθηκε το Victoria’s Secret Fashion Show 2026, με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του μόντελινγκ να συμμετέχουν σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες επιδείξεις της χρονιάς.

Πρόκειται για ένα από τα πιο διάσημα και εμβληματικά σόου μόδας στον κόσμο, που εδώ και δεκαετίες συγκεντρώνει τα βλέμματα εκατομμυρίων θεατών. Η επίδειξη της Victoria’s Secret δεν είναι απλώς μια παρουσίαση εσωρούχων, αλλά ένα υπερθέαμα που συνδυάζει τη μόδα, τη μουσική και τη λάμψη του Χόλιγουντ.

Τα διάσημα «αγγελάκια», τα εντυπωσιακά φτερά, οι λαμπερές δημιουργίες και οι εμφανίσεις κορυφαίων καλλιτεχνών έχουν καθιερώσει το σόου ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γεγονότα της παγκόσμιας βιομηχανίας της μόδας. Κάθε διοργάνωση φέρνει στην ίδια πασαρέλα καταξιωμένα σούπερ μόντελ και νέα πρόσωπα, με τις εμφανίσεις τους να κάνουν τον γύρο του κόσμου και να προκαλούν συζητήσεις στα social media.

Η φετινή διοργάνωση έφερε ξανά στην πασαρέλα τη λάμψη και την πολυτέλεια που έχουν κάνει το σόου διάσημο παγκοσμίως, με εντυπωσιακές εμφανίσεις, κορυφαία σούπερ μόντελ, νέα πρόσωπα και ζωντανές μουσικές ερμηνείες.

Η Μπέλα Χαντίντ άνοιξε το εντυπωσιακό σόου εσωρούχων και η Κάιλι Τζένερ έκλεψε τις εντυπώσεις, κάνοντας το ντεμπούτο της στην πασαρέλα της Victoria’s Secret με ένα σουτιέν αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Εντυπωσιακή ήταν και η Ζιζέλ Μπούντχεν, η οποία εμφανίστηκε με εσώρουχα σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της με την εμφάνισή της. Το 46χρονο σούπερ μόντελ είναι πλέον μητέρα τριών παιδιών, καθώς έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Τομ Μπρέιντι, και ένα αγοράκι, που γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, με τον νυν σύζυγό της, Χοακίμ Βαλέντε.

Το σόου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Sony στο Κάλβερ Σίτι της Καλιφόρνιας, με τις δημιουργίες να αντλούν έμπνευση από τις εποχές του χρόνου. Λουλούδια, φτερά, λαμπερά υφάσματα και πολύτιμοι λίθοι κυριάρχησαν στις εμφανίσεις, ενώ στη σκηνή τραγούδησαν η Megan Thee Stallion, η Tate McRae, η Megan Moroney και το συγκρότημα KATSEYE.

Megan Moroney

Η Μπέλα Χαντίντ άνοιξε το σόου με ένα εντυπωσιακό σύνολο

Η Μπέλα Χαντίντ ήταν το μοντέλο που έκανε την πρώτη εμφάνιση στην πασαρέλα, φορώντας ένα πράσινο σουτιέν με πολύχρωμα λουλούδια, μια διάφανη μίνι φούστα και εντυπωσιακά φτερά που θύμιζαν κλαδιά γεμάτα άνθη.

Μπέλα Χαντίντ

Το σύνολο παρέπεμπε στην άνοιξη, ενώ τα ξανθά μαλλιά της και το λαμπερό μακιγιάζ ολοκλήρωναν την εμφάνισή της.

Το 30χρονο μοντέλο επέστρεψε για τέταρτη φορά στην πασαρέλα της Victoria’s Secret, έχοντας συμμετάσχει προηγουμένως στις διοργανώσεις του 2016, του 2024 και του 2025. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς πραγματοποίησε και δεύτερη εμφάνιση.

Τζίτζι Χαντίντ

Στο σόου συμμετείχε και η αδελφή της, Τζίτζι Χαντίντ, η οποία εμφανίστηκε αρχικά με ροζ εσώρουχα και μια εντυπωσιακή κάπα διακοσμημένη με λουλούδια. Στη δεύτερη εμφάνισή της επέλεξε ένα λευκό μίνι φόρεμα με φτερά αγγέλου.

Η Κάιλι Τζένερ με το σουτιέν των 50 εκατομμυρίων δολαρίων

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της βραδιάς ήταν η εμφάνιση της Κάιλι Τζένερ, η οποία περπάτησε για πρώτη φορά στην πασαρέλα της Victoria’s Secret, φορώντας το περίφημο Fantasy Bra, αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Κάιλι Τζένερ

Το εντυπωσιακό σουτιέν δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον οίκο κοσμημάτων JACOB & CO. και ήταν διακοσμημένο με 4.410 φυσικά διαμάντια, ενώ στο κέντρο του δέσποζε ένα κίτρινο διαμάντι 75,54 καρατίων.

Για την κατασκευή του χρειάστηκαν περίπου 1.000 ώρες εργασίας από 15 τεχνίτες, ενώ το βάρος του έφτανε περίπου τα 1,8 κιλά. Η Κάιλι Τζένερ το συνδύασε με διάφανη φούστα, λευκά φτερά και ψηλοτάκουνα παπούτσια.

Από τις πρώτες θέσεις παρακολουθούσαν την εμφάνισή της η μητέρα της, Κρις Τζένερ, και ο σύντροφός της, Τίμοθι Σαλαμέ, οι οποίοι την καταχειροκρότησαν. Ήταν η πρώτη φορά από το 2018 που το Fantasy Bra επέστρεψε στην πασαρέλα, όταν το είχε φορέσει η Έλσα Χοσκ.

Από την Αντριάνα Λίμα μέχρι την Ιρίνα Σάικ – Τα διάσημα μοντέλα που περπάτησαν στην πασαρέλα

Πολλές από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της Victoria’s Secret επέστρεψαν στη φετινή διοργάνωση. Ανάμεσά τους η Αντριάνα Λίμα, η οποία συμπλήρωσε 21 εμφανίσεις στην πασαρέλα της Victoria’s Secret, και η Αλεσάντρα Αμπρόσιο, που συμμετείχε για 20ή φορά στο εμβληματικό σόου μόδας.

Αντριάνα Λίμα

Αλεσάντρα Αμπρόσιο

Στην πασαρέλα περπάτησαν επίσης η Ιρίνα Σάικ, η Κάντις Σουάνπολ, η Έλσα Χοσκ, η Μπάρμπαρα Πάλβιν, η Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι, η Άνοκ Γιάι, η Άσλεϊ Γκράχαμ, η Παλόμα Ελσέσερ, η Άλεξ Κονσάνι, η Τζόαν Σμολς και η Ιμάν Χαμάμ.

Ιρίνα Σάικ

Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι

Άσλεϊ Γκράχαμ

Η φετινή επίδειξη έδωσε χώρο τόσο σε καταξιωμένα μοντέλα όσο και σε νέες παρουσίες, με τη Νατάλια Μπράιαντ, κόρη του αείμνηστου Κόμπι Μπράιαντ, να πραγματοποιεί το ντεμπούτο της.

Ιδιαίτερη ήταν και η επιστροφή της Μπάρμπαρα Πάλβιν, μόλις έξι εβδομάδες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, ενώ η Έλσα Χοσκ εντυπωσίασε με τα τεράστια φτερά της.

Έλσα Χοσκ

Στην πασαρέλα περπάτησε και η 28χρονη σύντροφος του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Βιτόρια Τσερέτι.

Τη βραδιά πλαισίωσαν οι εμφανίσεις των μουσικών καλλιτεχνών, με την Tate McRae να τραγουδά φορώντας κόκκινο κορσέ, τις KATSEYE να συμμετέχουν στο κομμάτι της σειράς PINK και τη Megan Thee Stallion να παρουσιάζει ένα φουτουριστικό ασημένιο σύνολο.

He Cong Μπάρμπαρα Πάλβιν Ντούτζεν Κρος Έλσα Χοσκ Megan Thee Stallion Grace Elizabeth

Η Ζιζέλ Μπούντχεν εμφανίστηκε με εσώρουχα και έστειλε μήνυμα για την επιστροφή της

Η Ζιζέλ Μπούντχεν μπορεί να μην περπάτησε στην πασαρέλα, ωστόσο αποτέλεσε μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της βραδιάς. Το 46χρονο σούπερ μόντελ εμφανίστηκε σε μαγνητοσκοπημένο βίντεο που προβλήθηκε πριν από την έναρξη της επίδειξης, φορώντας ροζ δαντελένια εσώρουχα και τη χαρακτηριστική μεταξωτή, ριγέ ρόμπα της Victoria’s Secret.

Αρχικά απευθύνθηκε στο κοινό ρωτώντας: «Είστε έτοιμοι για το σόου;», ενώ στη συνέχεια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας συνεργασίας με τον οίκο. «Θα με δείτε ξανά πολύ σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προκαλώντας συζητήσεις για το εάν ετοιμάζει μια μεγαλύτερη επιστροφή.

Η Ζιζέλ υπήρξε ένα από τα πιο διάσημα «αγγελάκια» της Victoria’s Secret και η τελευταία της εμφάνιση στην πασαρέλα του οίκου ήταν το 2006. Το 2000 είχε φορέσει το ιστορικό «Red Hot Fantasy Bra», αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η παρουσία της, έστω και μέσω βίντεο, έφερε μια έντονη δόση νοσταλγίας στη διοργάνωση, συνδέοντας την εποχή των εμβληματικών σούπερ μόντελ με τη σημερινή εικόνα του διάσημου οίκου εσωρούχων.

Δείτε όλο το σόου της Victoria’s Secret στο παρακάτω βίντεο: