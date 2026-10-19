Ο Νίνο αποχαιρέτησε τον πρώην πεθερό του, Γιώργο Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, δημοσιεύοντας στα social media μια φωτογραφία από το παρελθόν.

Ο τραγουδιστής αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τον πατέρα της πρώην συζύγου του, Χρυσής Βαρδινογιάννη, αναρτώντας στο Instagram μια φωτογραφία που αποτυπώνει μια οικογενειακή στιγμή από το παρελθόν.

Στο στιγμιότυπο, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης κάθεται απέναντι από τον πατέρα του Νίνο, Σκεύο Ξυπολιτά, με τους δύο άνδρες να παίζουν τάβλι και να χαμογελούν στον φωτογραφικό φακό. Πρόκειται για μια εικόνα, η οποία σήμερα αποκτά ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς ούτε ο ένας ούτε ο άλλος βρίσκονται πλέον στη ζωή. Ο πατέρας του καλλιτέχνη πέθανε το 2025.

Ο Νίνο δεν πρόσθεσε κάποιο κείμενο στη δημοσίευσή του, ούτε θέλησε να εκφράσει δημόσια τη θλίψη του με λόγια. Προτίμησε να ανασύρει μια κοινή ανάμνηση των δύο οικογενειών, αφήνοντας τη φωτογραφία να αποτελέσει το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα.

Ο γάμος του Νίνο με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη

Ο Νίνο και η Χρυσή Βαρδινογιάννη γνωρίστηκαν το 2010 και δύο χρόνια αργότερα, το 2012 παντρεύτηκαν στην Κηφισιά, παρουσία λίγων συγγενών και στενών φίλων. Το ζευγάρι είχε επιλέξει να κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ εκείνη την περίοδο περίμενε ήδη το πρώτο του παιδί.

Από τον γάμο τους απέκτησαν δύο παιδιά, τον Γιώργο, που γεννήθηκε το 2013, και την Κάρεν-Αγάπη, που ήρθε στον κόσμο το 2014. Η κοινή τους πορεία ολοκληρώθηκε το 2017, όταν αποφάσισαν να χωρίσουν, διατηρώντας καλές σχέσεις και δίνοντας προτεραιότητα στην ανατροφή των παιδιών τους. «Μεταξύ μας υπάρχει αγάπη, καλοσύνη, τίποτα άλλο. Δεν χωρίσαμε σκοτωμένοι», έχει σημειώσει ο Νίνο για την πρώην σύζυγό του, Χρυσή Βαρδινογιάννη.