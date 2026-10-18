Σε μια προσωπική εξομολόγηση μέσα από τα social media προχώρησε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους σκέψεις και συναισθήματα για την απουσία της μητέρας της, Ζωής Λάσκαρη.

Η κόρη της σπουδαίας ηθοποιού και του Αλέξανδρου Λυκουρέζου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από το παρελθόν, στην οποία ποζάρει χαμογελαστή στο πλευρό της μητέρας της. Με αφορμή αυτή την εικόνα, θέλησε να εκφράσει όσα της λείπουν από εκείνη, κάνοντας παράλληλα μια αναφορά στις αξίες και τη στάση ζωής που θεωρεί πως απουσιάζουν από τη σύγχρονη κοινωνία.

«Ξέρεις τι μου λείπει; Όχι η μάνα μου μόνο. Αλλά η ντομπροσύνη, η αισιοδοξία, η δυναμική, η αλήθεια της, η “τρέλα” της, το γέλιο της», έγραψε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις πλευρές του χαρακτήρα της Ζωής Λάσκαρη που εξακολουθούν να έχουν ξεχωριστή θέση στη μνήμη της.

Στη συνέχεια, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου εξέφρασε τον προβληματισμό της για την έλλειψη αυθεντικότητας, θάρρους και ουσιαστικών αξιών στις ανθρώπινες σχέσεις, σημειώνοντας πως πολλοί άνθρωποι, κατά την άποψή της, περιορίζονται στα λόγια χωρίς να δείχνουν έμπρακτα τη δύναμη του χαρακτήρα τους.

«Αυτό μου λείπει. Άνθρωποι με τσαγανό. Με γέλια. Με αισιοδοξία. Με αλήθεια. Με αρετή. Με αξίες και αντίληψη και κοινή λογική», ανέφερε, τονίζοντας πως συχνά επιλέγει τη σιωπή απέναντι σε όσα την απογοητεύουν.

Κλείνοντας το μήνυμά της, αναφέρθηκε στην κακία και στα περιττά λόγια που, όπως υπογράμμισε, κυριαρχούν γύρω μας, καταλήγοντας με τη φράση: «Σιωπή για να φανεί η πραγματική αλήθεια».