Ο Νίκος Αλιάγας παραχώρησε συνέντευξη στον Κώστα Λασκαράτο, στην πρεμιέρα της νέας εκπομπής της ΕΡΤ «Η Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου», η οποία προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε για τη σχέση ζωής που έχει αναπτύξει με τη φωτογραφία, αποκαλύπτοντας παράλληλα ποια είναι η πιο σκληρή εικόνα που έχει αποτυπώσει ποτέ στον φακό. Πρόκειται για μια φωτογραφία που συνδέεται με μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, την κηδεία του πατέρα του.

«Η ωραιότερη φωτογραφία, δυστυχώς, ήταν και η πιο σκληρή που έχω βγάλει στη ζωή μου. Δεν ξέρω γιατί την έβγαλα. Και τη δημοσίευσα αυτή τη φωτογραφία. Αλλά τη δημοσίευσα όταν ρώτησα τη μητέρα μου εάν μπορούσα να το κάνω», εξομολογήθηκε ο Νίκος Αλιάγας.

Όπως εξήγησε, αποφάσισε να δημοσιεύσει τη συγκεκριμένη εικόνα για τα παιδιά του, για τις επόμενες γενιές, αλλά και για τον ίδιο, προκειμένου να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη και να θυμάται την αξία της ζωής.

«Τη δημοσίευσα για τα παιδιά μου, για τους επόμενους. Τη δημοσίευσα και για μένα, για να μην ξεχάσω να ζήσω. Αυτή η φωτογραφία ήταν η φωτογραφία του πατέρα μου, την ώρα της κηδείας του. Δεν είχα μηχανή. Είναι η μόνη φωτογραφία που έχω βγάλει έτσι και έχω δημοσιεύσει. Σε ένα βιβλίο που λεγόταν “Η δοκιμασία του χρόνου”, την έβγαλα με το κινητό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη σκηνή που αντίκρισε εκείνη την ημέρα, με τους ανθρώπους που είχαν βρεθεί εκεί για να αποχαιρετήσουν τον πατέρα του.

«Έφευγε ο πατέρας μου, ήρθαν οι ιερείς, αλλά απέναντι από τον πατέρα μου, όπως ήμουν ακριβώς πίσω από το φέρετρο, ήταν όλη η μικροκοινωνία της ζωής του. Εκεί ήταν η αδελφή του, η ανιψιά του, ο παιδικός του φίλος, ο τσιγγάνος που ήρθε να δει, ο παπάς», είπε.

Κλείνοντας, ο Νίκος Αλιάγας αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η αποδοχή του θανάτου μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε βαθύτερα τη ζωή και τη θέση μας στον κόσμο.

«Μπορεί να φαίνεται σκληρό, αλλά, αν δεν είσαι ικανός να κοιτάξεις τον θάνατο στα μάτια, πώς θα ζήσεις; Πώς θα αποδεχθώ ότι μια μέρα θα είναι η σειρά μου, στην ίδια τρύπα, στο ίδιο χωριό; Δεν είναι λύπη, είναι καταπληκτικό το να μπορείς να πεις… εδώ ανήκουμε», υπογράμμισε ο παρουσιαστής.