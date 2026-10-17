Στον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η αντίληψη του ανθρώπου για τον έρωτα και τη συντροφικότητα με το πέρασμα του χρόνου αναφέρθηκε ο Γιάννης Στάνκογλου, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha, το μεσημέρι του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου 2026.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για το πώς η ηλικία επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ερωτευόμαστε, εξηγώντας ότι όσο μεγαλώνει κανείς, αποκτά πιο ξεκάθαρη εικόνα για όσα επιθυμεί από τον άνθρωπο που έχει δίπλα του.

«Όσο μεγαλώνεις, μάλλον ερωτεύεσαι με άλλο τρόπο. Δηλαδή θες να δεις τον άλλον αλλιώς γιατί έχεις να κάνεις πιο συγκεκριμένα πράγματα. Είσαι συγκεκριμένος στο τι θες να κάνεις μ’ αυτόν τον άνθρωπο, ενώ παλιότερα τα ’θελες όλα μ’ αυτόν τον άνθρωπο και ήσουν στο χάος για να τον δεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Στάνκογλου.

«Δεν είναι απομυθοποίηση, απλά ερωτεύεσαι αλλιώς»

Ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο βιώνει κανείς τον έρωτα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι απομυθοποιεί τα συναισθήματα ή τον άνθρωπο που έχει απέναντί του. Αντίθετα, εκτίμησε ότι με την πάροδο των χρόνων διαφοροποιούνται οι προτεραιότητες και αποκτούν μεγαλύτερη σημασία ορισμένες ουσιαστικές πτυχές μιας σχέσης.

«Νομίζω ότι έχει να κάνει με την ηλικία. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την απομυθοποίηση. Σίγουρα κάποια πράγματα τα σκέφτεσαι διαφορετικά μεγαλώνοντας, αλλά από τη στιγμή που θα σου συμβεί να είσαι ερωτευμένος, απλά ερωτεύεσαι αλλιώς. Απλά σε απασχολούν άλλα πράγματα, πιο ουσιαστικά κατά τη γνώμη μου», σημείωσε.

Πώς αλλάζει η συντροφικότητα με το πέρασμα του χρόνου

Ο Γιάννης Στάνκογλου στάθηκε, επίσης, στη σημασία της συντροφικότητας και στον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλονται οι ανάγκες μέσα σε μια σχέση. Όπως εξήγησε, όσο περνούν τα χρόνια, αλλάζει το τι θέλει να μοιράζεται κανείς με τον σύντροφό του, ο τρόπος επικοινωνίας, αλλά και οι στόχοι που θέτει για το κοινό μέλλον.

«Αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις τη συντροφικότητα αλλά και το τι έχεις ανάγκη να κάνεις με τον άλλον. Τι θέλεις να μοιράζεσαι μαζί του, πώς θέλεις να επικοινωνείς, τι στόχους και τι όνειρα βάζεις. Όλα αυτά», πρόσθεσε ο ηθοποιός στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.