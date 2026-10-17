Στη στάση που κράτησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός απέναντι στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και στην παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναφέρθηκε ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος βρέθηκε στο στούντιο του «MEGA Non Stop» το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026.

Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε στην παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στα νυχτερινά κέντρα και στη σχέση της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, εκτιμώντας ότι ο τραγουδιστής θα μπορούσε να μιλήσει ανοιχτά για τη γνωριμία τους, χωρίς να επηρεαστεί από όσα ενδεχομένως θα σχολιάζονταν στα μέσα ενημέρωσης.

«Η κυρία έκανε σταθμό στα μπουζούκια. Είχε μια μεγάλη αγάπη με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, που καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν έχει καμία σχέση ο Κωνσταντίνος σε επίπεδο των σκανδάλων. Αλλά θα μπορούσε να πει πέντε καλά λόγια, γιατί του έχει σταθεί και έχει σταθεί και ο ίδιος», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο δημιουργός άσκησε κριτική στη στάση που, κατά την άποψή του, κράτησε ο τραγουδιστής, εκτιμώντας ότι υποχώρησε υπό τον φόβο των τηλεοπτικών σχολίων.

«Φοβήθηκε τι θα πουν στις τηλεοράσεις και έκανε πίσω. Αλλά δεν είναι ωραίο όταν έχεις υπάρξει με έναν άνθρωπο να μην στέκεσαι δίπλα του. Είσαι φίλος με κάποιον άνθρωπο. Δεν έγινε κάτι. Δηλαδή από την ώρα που δεν βαρύνεσαι με κάτι, πες “ναι, εγώ υπήρξα. Πέρασα καλά, όπως την πέρασαν και όλοι οι Έλληνες” και τελείωσε η ιστορία. Δηλαδή δεν είναι το να μιλήσουμε για τη μουσική. Λες εγώ είχα μια φιλία. Αυτό νόμιζα. Θα κρίνει η Αμερική. Τελείωσε. Σέβομαι τις αποφάσεις, αυτές οι κωλοτούμπες όμως δεν μ’ αρέσουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας ο Λάκης Λαζόπουλος αποκάλυψε ότι η πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα θα απασχολήσει και το επόμενο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 28 Οκτωβρίου.