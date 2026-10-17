Με ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον Γιώργο Βαρδινογιάννη ξεκίνησε η Ναταλία Γερμανού την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», το μεσημέρι του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου. Η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τον ιστορικό παράγοντα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, αναφερόμενη στη στενή φιλία που τον συνέδεε με τον πατέρα της, Φρέντυ Γερμανό, αλλά και στις προσωπικές αναμνήσεις που διατηρούσε από τη δική τους σχέση.

Η εκπομπή ξεκίνησε με το τραγούδι «Sailing», το οποίο επιλέχθηκε ως φόρος τιμής στον Γιώργο Βαρδινογιάννη, με τη Ναταλία Γερμανού να αναφέρεται στον εκλιπόντα με ιδιαίτερα θερμά λόγια.

«Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι που το θεωρήσαμε πολύ ταιριαστό, το Sailing, για να αποχαιρετήσουμε κι εμείς μέσα από τη δική μας εκπομπή τον καπετάνιο μας, τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, που έφυγε χτες πλήρης ημερών, αλλά κυρίως πλήρης σαν άνθρωπος, χορτάτος, πολύ πλούσιος σε συναισθήματα και σε έργο», είπε χαρακτηριστικά.

Η στενή φιλία του Γιώργου Βαρδινογιάννη με τον Φρέντυ Γερμανό

Μετά την προβολή του αφιερώματος, η παρουσιάστρια θυμήθηκε τη δυνατή φιλία που συνέδεε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη με τον πατέρα της, Φρέντυ Γερμανό. Όπως αποκάλυψε, οι δύο άνδρες ήταν ιδιαίτερα δεμένοι και περνούσαν μαζί τις Κυριακές τους στο γήπεδο, παρακολουθώντας τον Παναθηναϊκό.

«Όταν ήμουνα πιτσιρίκα θυμάμαι τον πατέρα μου να μου λέει: “Τις Κυριακές με ξεχνάς. Έχω γήπεδο με τον πρόεδρο”. Ήταν πάρα πολύ στενοί φίλοι, ήταν πολύ δεμένοι, πολύ αγαπημένοι και κάθε Κυριακή ήταν μαζί στις πρώτες θέσεις για να δούνε Παναθηναϊκό», ανέφερε η Ναταλία Γερμανού.

«Του είχα αδυναμία» – Οι προσωπικές αναμνήσεις της παρουσιάστριας

Η Ναταλία Γερμανού αποκάλυψε, στη συνέχεια, ότι διατήρησε τη σχέση της με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη και μετά τον θάνατο του πατέρα της, ενώ δεν έκρυψε την ιδιαίτερη εκτίμηση και την αδυναμία που του είχε.

Μάλιστα, θυμήθηκε τις φορές που εκείνος την καλούσε τηλεφωνικά ακόμη και κατά τη διάρκεια των συσκέψεων για την εκπομπή.

«Διατήρησα αυτή τη σχέση. Του είχα αδυναμία, το παραδέχομαι, του είχα ιδιαίτερη εκτίμηση και πρέπει να σας πω ότι ακόμα και τώρα ο Παναγιώτης μπορεί να το θυμάται. Πόσες φορές στις συσκέψεις που είχαμε που χτύπαγε το τηλέφωνο; Το θυμάσαι; Και το σήκωνα, έβλεπα καπετάνιος», είπε χαρακτηριστικά.

Το ενδιαφέρον του για την τηλεόραση και οι συμβουλές του

Η παρουσιάστρια στάθηκε, επίσης, στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έδειχνε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης για την εκπομπή της. Όπως ανέφερε, παρακολουθούσε το «Καλύτερα δε γίνεται», ρωτούσε για τα θέματα που θα προβάλλονταν και συχνά μοιραζόταν τις συμβουλές του.

Παρά τις μεγάλες του αγάπες για την οικογένεια, τη θάλασσα, την Κρήτη και τον Παναθηναϊκό, διέθετε, σύμφωνα με τη Ναταλία Γερμανού, ένα εξαιρετικό τηλεοπτικό ένστικτο και μπορούσε να αντιλαμβάνεται τι ενδιαφέρει το κοινό.

«Και παρακολουθούσε την εκπομπή. Ήθελε να ξέρει. Μου έλεγε τι θέματα έχετε; Ανακατευόταν. Ήξερε. Είχε τρομερό τηλεοπτικό ένστικτο αυτός ο άνθρωπος. Παρά το γεγονός ότι οι αγάπες του ήταν η οικογένειά του, η θάλασσα, η Κρήτη και ο Παναθηναϊκός, είχε απίστευτο τηλεοπτικό ένστικτο», ανέφερε.

Η Ναταλία Γερμανού ολοκλήρωσε τον αποχαιρετισμό της εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους του Γιώργου Βαρδινογιάννη, επιλέγοντας μια φράση που παρέπεμπε στη μεγάλη του αγάπη για τη θάλασσα.

«Ήξερε να αφουγκράζεται τι αρέσει στον κόσμο. Ενδιαφερόταν πάρα πολύ να ξέρει τι θέματα θα παίξουμε, να μου δώσει συμβουλές, να ξέρεις, αλλά αυτά. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στα παιδιά του, σε όλους τους δικούς του. Καλές θάλασσες καπετάνιο, καλές θάλασσες και ήρεμες με μπουνάτσα πάντα», κατέληξε η παρουσιάστρια.