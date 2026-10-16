Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία σχολίασε την επικείμενη πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά στη ζώνη του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1, αλλά και την επιστροφή του Δημήτρη Μακαλιά στην πρωινή ψυχαγωγία. Η παρουσιάστρια εξέφρασε τη χαρά της για τον πρώην συνεργάτη της, ενώ παράλληλα άφησε αιχμές για τις αποφάσεις του σταθμού, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε η απαραίτητη υπομονή ώστε οι εκπομπές και τα πρόσωπα που ανέλαβαν τη συγκεκριμένη ζώνη να έχουν τον χρόνο να κερδίσουν το τηλεοπτικό κοινό.

«Ο Δημήτρης Μακαλιάς επιστρέφει στη ζώνη που αφήσαμε εμείς πίσω μας. Χαίρομαι πάρα πολύ και θεωρώ ότι θα πάει πολύ καλά, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη από ψυχαγωγία. Το Σαββατοκύριακο όλες οι εκπομπές το έχουν γυρίσει στην ενημέρωση. Προφανώς δεν υπήρχε η υπομονή στον ΑΝΤ1 για να ποντάρουν σε ένα πρόσωπο. Δηλαδή θα μπορούσαν και εμάς να μας αφήσουν δεύτερη χρονιά να δοκιμάσουμε. Τους “Weekenders” επίσης. Την Ελένη Τσολάκη δεν την άφησαν να ολοκληρώσει χρονιά. Άρα θεωρώ ότι υπήρχε κάποια πίεση και δεν υπήρχε υπομονή εκ μέρους του καναλιού», σημείωσε η Μπέττυ Μαγγίρα.