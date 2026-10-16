Η Τραϊάνα Ανανία μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες, όπου κλήθηκε να μιλήσει για την απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα. Η ηθοποιός είχε βρεθεί στο πλευρό του Δημήτρη Κόκοτα στο «J2US» και οι δυο τους είχαν μοιραστεί τη σκηνή του μουσικού σόου.

«Δεν έχω κάτι να προσθέσω γιατί θεωρώ ότι και ο ίδιος δεν θα ήθελε να ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα, με αυτή τη χροιά της θλίψης που το παρουσιάζουμε. Μπορεί να είναι και καλύτερα ένας άνθρωπος όταν φεύγει. Δεν είναι απαραίτητο ότι δυστυχεί. Εντάξει; Δεν ξέρουμε. Ξέρεις τι γίνεται μετά θάνατον; Πολλές φορές οι ψυχές επιλέγουν να φύγουν νωρίς», σχολίασε.