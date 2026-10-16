Στην πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την επιστροφή της στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Μέγκαν Μαρκλ υιοθέτησε δύο από τις δημοφιλέστερες φθινοπωρινές αποχρώσεις: το μπορντό και το βαθύ μελιτζανί.

Η δούκισσα του Σάσεξ συνόδευσε τον πρίγκιπα Χάρι στο Νότινγχαμ της κεντρικής Αγγλίας, όπου επισκέφθηκαν το Community Recording Studio, ένα στούντιο ηχογράφησης που διαχειρίζεται φιλανθρωπική οργάνωση για νέους, καθώς και την τράπεζα τροφίμων «Himmah Hub», σύμφωνα με το Elle.

Επιλέγοντας Βρετανούς σχεδιαστές, συνδύασε ένα μακρύ μάλλινο παλτό σε μελιτζανί απόχρωση, καφέ πλεκτό ζιβάγκο και σκουλαρίκια από τον οίκο Joseph, με μία μίντι φούστα από το «The Fold London» και ένα ζευγάρι κλασικές γόβες Jennifer Chamandi.

Η εμφάνισή της ήταν παράλληλα και μια διακριτική αναφορά στην πρώτη επίσημη επίσκεψή της στο στούντιο, λίγο μετά την ανακοίνωση των αρραβώνων της με τον πρίγκιπα Χάρι, καθώς είχε επιλέξει ξανά κομμάτια από τον ίδιο οίκο.

Η Μέγκαν Μαρκλ ήταν ευδιάθετη και χαμογελαστή, ενώ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε μία από τις παρευρισκόμενες έξω από το στούντιο είπε: «Eίναι υπέροχο που επιστρέψαμε», σύμφωνα με το περιοδικό People.

Στα επαγγελματικά της σχέδια, πέρα από τη διαχείριση του lifestyle μπραντ της «As Ever», περιλαμβάνεται και η επανασύνδεσή της με φιλανθρωπικές οργανώσεις που είχε υπό την προστασία της κατά την περίοδο που ασκούσε τα καθήκοντά της ως μέλος της βασιλικής οικογένειας.