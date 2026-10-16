Με ένα βίντεο στο TikTok, η 13χρονη Νορθ Γουέστ, κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ, ο οποίος πλέον χρησιμοποιεί το όνομα Ye, απάντησε στα σχόλια που δέχεται για τις στιλιστικές της επιλογές, μετά τις κατηγορίες ορισμένων χρηστών ότι ντύνεται με «δαιμονικό τρόπο».

«Δεν είμαι διαμονική απλά επειδή μου αρέσει να ντύνομαι έτσι. Mην κρίνετε ένα βιβλίο από το εξώφυλλο», ανέφερε η Νορθ.

Από την πλευρά της, η Κιμ Καρντάσιαν υποστήριξε ότι ο κόσμος αποκαλεί την κόρη της δαιμονική εξαιτίας της μαύρης σχάρας που φορά στα δόντια και των σκουλαρικιών της, με τη Νορθ να απαντά: «Δεν βρίσκω τον λόγο που πρέπει να τα συνδέετε με κάτι δαιμονικό. Δεν το καταλαβαίνω».

Η 45χρονη τηλεπερσόνα απευθυνόμενη στην κόρη της, ανέφερε: «Δεν νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει πραγματικά», ενώ σε άλλο σημείο της επισημαίνει: «Δεν είναι τρελό το πώς ο κόσμος μπορεί να λέει κάτι για σένα, να νομίζουν ότι σε ξέρουν, ενώ στην πραγματικότητα ισχύει το ακριβώς αντίθετο; Είναι τρελό».