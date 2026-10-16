Νέα τροπή παίρνει η σφοδρή δικαστική διαμάχη ανάμεσα στη Χάλι Μπέρι και τον πρώην σύζυγό της, Ολιβιέ Μαρτίνεζ, για τον 13χρονο γιο τους, Μασέο, καθώς το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο ανήλικος θα μπορεί να καταθέσει στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τους σοβαρούς ισχυρισμούς του 60χρονου ηθοποιού ότι η πρώην σύζυγός του επιτέθηκε σωματικά στον γιο τους κατά τη διάρκεια επεισοδίου που φέρεται να σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ υποστηρίζει ότι η Χάλι Μπέρι έπεσε πάνω στο παιδί και το έπιασε από τον λαιμό, προκαλώντας του φόβο και αναστάτωση. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες, επιμένοντας ότι η περιγραφή του πρώην συζύγου της δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά γεγονότα.

Halle Berry’s custody war with ex Olivier Martinez intensifies as it’s revealed their 13-year-old son will be allowed to testify amid shocking abuse claims https://t.co/X8z5CtPWAx — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 15, 2026

Η δικαστική απόφαση που επιτρέπει στον 13χρονο να καταθέσει

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η δικαστής του ανώτερου δικαστηρίου του Λος Άντζελες, Σέλεϊ Κάουφμαν, αποφάσισε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ότι ο Μασέο μπορεί να καταθέσει ενώπιον του δικαστηρίου. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η κατάθεσή του θα περιοριστεί αποκλειστικά στο αίτημα έκδοσης περιοριστικών μέτρων και δεν θα επεκταθεί στη γενικότερη διαμάχη των γονιών του για την επιμέλειά του. Παράλληλα, η δικαστής υπενθύμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι προηγούμενες δικαστικές εντολές, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης να συζητούν οι γονείς με το παιδί ζητήματα που αφορούν την επιμέλεια και τις μεταξύ τους δικαστικές διαδικασίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ανάγκη να μην υπάρξει οποιαδήποτε προσπάθεια καθοδήγησης του ανηλίκου σχετικά με το περιεχόμενο της κατάθεσής του. Η απόφαση αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση, καθώς οι δύο γονείς έχουν παρουσιάσει εντελώς διαφορετικές εκδοχές για όσα συνέβησαν τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οι καταγγελίες του Ολιβιέ Μαρτίνεζ και η επιθυμία του γιου τους να ακουστεί

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ εξασφάλισε προσωρινή δικαστική προστασία, αφού κατέθεσε αίτημα περιοριστικών μέτρων κατά της Χάλι Μπέρι, κατηγορώντας την για σωματική κακοποίηση του γιου τους. Στα δικαστικά έγγραφα υποστήριξε ότι η ηθοποιός επιτέθηκε στο παιδί κατά τη διάρκεια επεισοδίου στο σπίτι της, στις 26 Σεπτεμβρίου. Σε νεότερη γραπτή δήλωσή του, ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ ανέφερε ότι ο ίδιος ο Μασέο επιθυμεί να μιλήσει ενώπιον του δικαστηρίου και να παρουσιάσει όσα, σύμφωνα με τον πατέρα του, βίωσε εκείνο το βράδυ.

Ο ηθοποιός ισχυρίστηκε επίσης ότι ο γιος τους φοβόταν πως κανείς δεν θα τον πίστευε εξαιτίας της φήμης και της αναγνωρισιμότητας της μητέρας του. «Θέλει να μιλήσει στο δικαστήριο και να παρουσιάσει τη δική του πλευρά της ιστορίας», ανέφερε ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ στα δικαστικά έγγραφα. Ο δικηγόρος του, Πάτρικ Μπαγκντασεριάνς, υποστήριξε ότι είναι προς το συμφέρον του παιδιού να έχουν οι δικαστικές αρχές πλήρη εικόνα για όσα συνέβησαν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Μασέο πρέπει να έχει την ευκαιρία να ακουστεί, ενώ εξέφρασε την ανησυχία ότι ενδεχόμενος αποκλεισμός του από τη διαδικασία θα μπορούσε να τον αποθαρρύνει από το να αναφέρει στο μέλλον περιστατικά που τον προβληματίζουν ή πιθανές περιπτώσεις κακοποίησης.

Η απάντηση της Χάλι Μπέρι: «Υπάρχουν βίντεο που διαψεύδουν τους ισχυρισμούς»

Από την πλευρά της, η Χάλι Μπέρι προσπάθησε να αποτρέψει την κατάθεση του 13χρονου, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ψυχολογική του κατάσταση.

Σε δικαστικό έγγραφο που κατέθεσε την Τετάρτη, η ηθοποιός ζήτησε από το δικαστήριο να μην επιτρέψει την κατάθεση του γιου της ή, τουλάχιστον, να εξετάσει προσεκτικά την αποδεικτική της αξία. Όπως ισχυρίζεται, υπάρχουν καταθέσεις από την ίδια και τον σύντροφό της, Βαν Χαντ, καθώς και βιντεοληπτικό υλικό από μέρος του περιστατικού, που αντικρούουν την περιγραφή του Ολιβιέ Μαρτίνεζ.

Βαν Χαντ και Χάλι Μπέρι

Η 60χρονη υποστηρίζει ότι η ένταση της 26ης Σεπτεμβρίου προέκυψε όταν επιχείρησε να θέσει όρια στη συμπεριφορά του γιου της. Σύμφωνα με τη δική της εκδοχή, ο Μασέο είχε επιδείξει επιθετική συμπεριφορά απέναντί της και εκείνη προσπαθούσε να τον συνετίσει.

Η ηθοποιός αμφισβήτησε επίσης την άποψη ότι η μαρτυρία του παιδιού θα πρέπει αυτομάτως να θεωρηθεί πιο αξιόπιστη από τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία. Όπως ανέφερε, όταν μια μαρτυρία έρχεται σε αντίθεση με βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις ενηλίκων που ήταν παρόντες, το δικαστήριο οφείλει να εξετάσει προσεκτικά το σύνολο των στοιχείων. Παράλληλα, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η συμμετοχή του γιου της στη δικαστική αντιπαράθεση. «Το να υποχρεωθεί ο Μασέο να καταθέσει θα τον έβαζε ακριβώς στη μέση μιας εξαιρετικά έντονης διαμάχης ανάμεσα στους γονείς του», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω βλάβη στη συναισθηματική του ευημερία και στις σχέσεις του και με τους δύο γονείς του.

Η Χάλι Μπέρι και ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ συνεχίζουν να βρίσκονται σε δικαστική αντιπαράθεση για την επιμέλεια του παιδιού τους, με τις τελευταίες εξελίξεις να οξύνουν ακόμη περισσότερο τη μεταξύ τους σύγκρουση. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στη διαδικασία κατά την οποία ο 13χρονος θα έχει τη δυνατότητα να ακουστεί από το δικαστήριο, ενώ οι σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της μητέρας του παραμένουν υπό δικαστική εξέταση και δεν έχουν αποδειχθεί.