«Με χειραγώγησε, με έκανε να τον εμπιστευτώ». Πίσω από ένα μεγάλο μπλε παραβάν, ώστε να προστατευτεί η ταυτότητά της, η πρώτη γυναίκα που κατέθεσε στη δίκη του Ράσελ Μπραντ περιέγραψε πώς, σύμφωνα με την καταγγελία της, μια συζήτηση για ένα θεατρικό σχέδιο κατέληξε στον βιασμό της.

Η γυναίκα κατέθεσε την Πέμπτη, δεύτερη ημέρα της δίκης, ενώπιον των ενόρκων του ποινικού δικαστηρίου του Σάουθαρκ στο Λονδίνο. Κατηγορεί τον πρώην κωμικό ότι τη βίασε σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Μπόρνμουθ το 1999, όπου βρισκόταν για να συμμετάσχει σε συνέδριο του Εργατικού Κόμματος.

Ο 51χρονος Μπραντ αρνείται τις κατηγορίες και παραμένει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

«Με έκανε να τον εμπιστευτώ»

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, συνομίλησε με τον Μπραντ μετά το σόου του και εκείνος της πρότεινε να συνεχίσουν στο δωμάτιό του, προκειμένου να συζητήσουν ένα πιθανό θεατρικό σχέδιο.

Η ίδια ανέφερε ότι αισθανόταν ασφαλής, καθώς πίστευε ότι ήταν ομοφυλόφιλος.

«Με χειραγώγησε, με έκανε να τον εμπιστευτώ στον βαθμό που πίστεψα ότι δεν θα διέτρεχα κανέναν κίνδυνο όσο θα ήμουν μαζί του», κατέθεσε. Υποστήριξε ότι, μόλις βρέθηκαν στο δωμάτιο, εκείνος συμπεριφερόταν «σαν ένα τέρας» και η ίδια είχε τρομοκρατηθεί.

Απαντώντας στον δικηγόρο του Μπραντ, ο οποίος υπαινίχθηκε ότι είχε ανταποκριθεί θετικά στις προτάσεις του, δήλωσε: «Ξέρω ότι με βίασε».

«Είπα όχι, δεν ήθελα σεξουαλικές σχέσεις», πρόσθεσε, με τη φωνή της να σπάει, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Νόμιζα πως κανείς δεν θα με πίστευε»

Η γυναίκα εξήγησε ότι δεν είχε υποβάλει μήνυση τότε επειδή ντρεπόταν. «Νόμιζα πως κανείς δεν θα με πίστευε», είπε.

Ο Μπραντ δικάζεται για τρεις κατηγορίες βιασμού, τρεις σεξουαλικής επίθεσης και μία προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, σε βάρος έξι γυναικών. Τα καταγγελλόμενα περιστατικά αφορούν την περίοδο 1999–2009, όταν ήταν γνωστός τηλεοπτικός παρουσιαστής στη Βρετανία.

Οι γυναίκες απευθύνθηκαν στην αστυνομία αφού πληροφορήθηκαν από βρετανικά μέσα ενημέρωσης τις έρευνες σε βάρος του πρώην κωμικού, ο οποίος σήμερα διαθέτει εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.