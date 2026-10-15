«Είναι μεγάλο δώρο η ζωή, όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα», είχε πει η Μπέτυ Βαλάση, μια φράση που επέλεξε να θυμίσει η Φίνος Φιλμ στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της για την ηθοποιό, η οποία πέθανε σε ηλικία 89 ετών.

Η εταιρεία παραγωγής δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram ένα αφιέρωμα στην πορεία της, κάνοντας αναφορά στις δεκαετίες που αφιέρωσε στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ανάμεσα στις δουλειές που ξεχώρισε ήταν η τηλεοπτική «Λωξάντρα», ένας ρόλος με τον οποίο συνδέθηκε στη συνείδηση του κοινού, αλλά και η παρουσία της στην ταινία «Ο Αστερισμός της Παρθένου».

Η Φίνος Φιλμ θυμήθηκε τους σταθμούς της καριέρας της

Στο μήνυμά της, η εταιρεία αναφέρθηκε στην ερμηνευτική δύναμη και την έντονη σκηνική παρουσία της ηθοποιού, αποτίοντας φόρο τιμής στη μακρά διαδρομή της.

«Αντίο στην αγαπημένη ηθοποιό Μπέτυ Βαλάση, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Με εκφραστική δύναμη, πληθωρική προσωπικότητα και μια ξεχωριστή ικανότητα να γεμίζει τη σκηνή και την οθόνη με την παρουσία της, άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική υποκριτική τέχνη».

Η ανάρτηση αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία της σε διαφορετικά είδη και μέσα, από το θεατρικό σανίδι μέχρι τις κινηματογραφικές παραγωγές και τις τηλεοπτικές σειρές.

«Υπηρέτησε για δεκαετίες το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, χαρίζοντας ερμηνείες γεμάτες αλήθεια, ευαισθησία και πάθος. Για πολλές γενιές Ελλήνων θα παραμείνει η αξέχαστη τηλεοπτική ”Λωξάντρα”, ενώ στη Φίνος Φιλμ θα κατοικεί πάντα στον ”Αστερισμό της Παρθένου”».

Η εταιρεία ολοκλήρωσε το αποχαιρετιστήριο μήνυμά της με την προσωπική φράση της ηθοποιού για τη ζωή και με συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους ανθρώπους της.

«”Είναι μεγάλο δώρο η ζωή, όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα”, είχε πει κάποτε η ίδια. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της. Καλό ταξίδι, Μπέτυ».