Δύο προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης και την απώλεια μιας εγκυμοσύνης έχει βιώσει η Κατερίνα Μονογυιού, η οποία αποκάλυψε ότι σκοπεύει να προσπαθήσει ξανά να αποκτήσει παιδί από τον Δεκέμβριο. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μίλησε στη Ζήνα Κουτσελίνη, στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», για την επιθυμία της να γίνει μητέρα και τη στήριξη που λαμβάνει από τον σύζυγό της.

«Θέλω πάρα πολύ ένα μωρό… Το θέλω πολύ. Από τον Δεκέμβριο και μετά θα ξανακάνω προσπάθειες για να μείνω έγκυος», ανέφερε, περιγράφοντας στη συνέχεια την εμπειρία της από τις προηγούμενες προσπάθειες.

«Έχω κάνει δυο φορές εξωσωματική, έχασα ένα μωράκι στις 8-9 εβδομάδες. Ήταν πολύ δύσκολο. Υπήρχε κάποιο θέμα με το έμβρυο κι έτσι δεν προχώρησε η εγκυμοσύνη… Είμαι σίγουρη ότι θα πετύχω. Έχω κάνει τάμα στην Παναγία στην Πάρο».

Η στάση του συζύγου της και η ισορροπία με την πολιτική

Η Κατερίνα Μονογυιού αναφέρθηκε και στις απαιτήσεις της πολιτικής ζωής, εξηγώντας ότι η επαγγελματική πορεία μιας γυναίκας δεν είναι ασυμβίβαστη με την οικογένεια. Όπως είπε, στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει σύντροφο που δυσαρεστούνταν με την επαγγελματική της εξέλιξη, κάτι που την οδήγησε να αποχωρήσει από τη σχέση.

«Η πολιτική μπορεί να συνδυαστεί με την οικογένεια… Η εργασία και η οικογένεια εννοείται ότι μπορεί να συνδυαστεί… Έχω αντιμετωπίσει σύντροφό μου να δυσαρεστείτε επειδή ανέβαινα επαγγελματικά, έφυγα εννοείται».

Για τον σημερινό σύζυγό της, η βουλευτής περιέγραψε μια διαφορετική στάση, λέγοντας ότι την ενθαρρύνει και είναι πρόθυμος να τη στηρίξει στις υποχρεώσεις της, ακόμη και στις μετακινήσεις της στις Κυκλάδες.

«Ευτυχώς ο σύζυγός μου δεν είναι τέτοιος χαρακτήρας, ίσα – ίσα μου λέει ότι εκείνος είναι εδώ και θα με βοηθάει και θα έρχεται στα νησιά μαζί μου μαζί με το μωρό».

Η συγκίνηση για τον αδελφό της, Τζώρτζη Μονογυιό

Σε άλλη δημόσια εμφάνισή της, σε εκδήλωση το βράδυ της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου, η βουλευτής Κυκλάδων μίλησε για την οδική ασφάλεια και την ανάγκη να περιοριστούν τα τροχαία δυστυχήματα. Η συζήτηση είχε ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα για την ίδια, καθώς η ημερομηνία συνέπιπτε με τα γενέθλια που θα είχε ο αδελφός της, Τζώρτζης Μονογυιός, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο τον Ιανουάριο του 2025.

Η ίδια αποκάλυψε ότι λαμβάνει μηνύματα από πολίτες που ανησυχούν για τα τροχαία στους ελληνικούς δρόμους και υπογράμμισε ότι σκοπεύει να συνεχίσει να ασχολείται με το ζήτημα.

«Υπάρχουν μηνύματα που έχω λάβει από πολίτες και με έχουν συγκινήσει. Έχουν να κάνουν με τα ατυχήματα που συμβαίνουν στο δρόμο. Εμένα προσωπικά το θέμα αυτό με αγγίζει πάρα πολύ. Με συγκινεί πολύ αυτή η ερώτηση, γιατί σαν σήμερα ο αδελφός μου θα είχε τα γενέθλιά του. Θέλω να ξέρει ο κόσμος πως θα κάνω τη μάχη μου για ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια», δήλωσε η Κατερίνα Μονογυιού.

Η απώλεια του αδελφού της παραμένει ένα καθοριστικό γεγονός στην προσωπική της ζωή, ενώ η ίδια συνδέει πλέον τη δημόσια παρέμβασή της για την οδική ασφάλεια και με την προσωπική της εμπειρία από το θανατηφόρο τροχαίο.