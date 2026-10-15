«Αισθάνθηκα ντροπή για μένα. Σαν να καθόμουν μπροστά στον καθρέφτη και να ‘λεγα “ντροπή σου”». Με αυτά τα λόγια περιέγραψε η Μπέτυ Βαλάση στον δημοσιογράφο Βασίλη Τσατσάνη, τη βαριά ψυχολογική πίεση και τις συνέπειες που αντιμετώπισε όταν υπέστη εγκεφαλικό, σε μια κατάθεση ψυχής όπου περιέγραψε πώς επηρεάστηκε η επικοινωνία της με τον κόσμο.

Η ηθοποιός εξήγησε τον Φεβρουάριο του 2014 ότι η μεγαλύτερη επιπλοκή εστιάστηκε στην έκφρασή της: «Έπαθα ένα εγκεφαλικό. Αυτό ήτανε… η ζημιά όλη συνήθως παθαίνουν ένα χτύπημα, ξέρω ‘γω, ή στο πρόσωπο ή στα χέρια, ή στα πόδια. Η μεγάλη ζημιά σε μένα ήτανε στην ομιλία. Δηλαδή όταν έγινε, καταλάβαινα τα πάντα. Μέσα στην εντατική είχα πάρει είδηση όλα έγιναν. Αλλά δεν… πήγαινα να μιλήσω και δυσκολευόμουνα. Το αποτέλεσμα είναι ότι για ένα χρόνο δεν μπορούσα να μιλήσω. Και το μόνο που έκανα ήταν έκλαιγα, έκλαιγα, έκλαιγα, έκλαιγα, έκλαιγα. Αρνιόμουν. Είχα αρχίσει να… να απομονώνομαι, δεν ήθελα να βγω, δεν αυτό, δεν πήγαινα σε ταξίδια, δεν, δεν, δεν, δεν. Και αυτό άρχισε να γίνεται πιο δύσκολο».

«Έχω φοβία, παιδιά»

Η απώλεια της δυνατότητας ανάγνωσης και παρακολούθησης της επικαιρότητας την οδήγησε σε βαθιά εσωτερική σύγκρουση: «Εντάξει, έπαθες αυτό το πράγμα. Καταρχήν καταλαβαίνεις. Γιατί δεν μπορούσα, εκτός από το να μιλήσω, δεν μπορούσα να διαβάσω, δεν μπορούσα να βλέπω τηλεόραση, δεν μπορούσα να διαβάσω εφημερίδες, τίποτα. Όταν λοιπόν τα ‘βαλα με τον εαυτό μου πολύ άσχημα, είπα ότι αυτό είναι ντροπή για μένα. Όταν ο κόσμος καίγεται, όταν νέα παιδιά φεύγουνε για χίλια δυο πράγματα, ντράπηκα πάρα πολύ. Και ένιωσα ότι… έχανα την αξιοπρέπειά μου, την ανθρώπινη».

Αναφερόμενη στην υποκριτική και την επαφή της με τη δημοσιότητα, η Μπέτυ Βαλάση σημείωσε: «Φοβάμαι να παίξω στο θέατρο. Φοβάμαι να… δυσκολεύομαι, δεν θέλω. Γενικά δεν μου άρεσε να πηγαίνω στην τηλεόραση, αν δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή αν πήγαινα να μιλήσω για το θέατρο, για τη δουλειά μας ή να μιλήσω για κάποια πολύ σοβαρά προβλήματα, για… αν θέλεις πολιτικά, αν θέλεις κοινωνικά… Έχω φοβία, παιδιά. Μπορεί τώρα να μιλήσω για ώρες και να λέμε ό,τι θέλεις, και μπορεί να πάω στο περίπτερο να πάρω ένα περιοδικό και… δεν ξέρω τι… πώς να πω ότι θέλω αυτό το περιοδικό. Έχω τέτοιες δυσκολίες».

Η αποκάλυψη για την άνοια και την απομόνωση

Στη δική του μαρτυρία, ο γιος της, Νικόλας Μινισσάλι, αναφέρθηκε στην εκπομπή Στούντιο 4 πριν απο 3 χρόνια, στη μετέπειτα φροντίδα της μητέρας του και στη διάγνωση με άνοια, περιγράφοντας την παντελή απουσία του περιβάλλοντός της: «Την είχα εδώ τη μάνα μου, ήμουν ο φροντιστής της ενάμιση χρόνο με τον γιο μου. Πολύ δύσκολο. Και είχε φτάσει στο σημείο που αρνιόταν την τροφή. Με τσακωμούς έτρωγε και ήταν όλη μέρα στο κρεβάτι και κοίταζε το ταβάνι ή χάζευε την τηλεόραση. Ξέρεις κανένας, μα κανένας από τότε που η Μπέτυ αρρώστησε δεν έδειξε ενδιαφέρον. Εξαφανισμένοι όλοι».

Ο ίδιος ολοκλήρωσε περιγράφοντας τη μάχη που δίνει καθημερινά η ηθοποιός απέναντι στα προβλήματα υγείας: «(σ.σ. Η μητέρα μου) αγωνίζεται με όλη τη δυσκολία που έχει αυτή τη στιγμή. Πιστεύω και μπορώ να σου πω ότι την κάθε μέρα που περνάει την κερδίζει».