Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το βιβλίο που ετοιμάζει ο Αντώνης Βουγιουκλάκης για την αδελφή του, Αλίκη Βουγιουκλάκη, καθώς ο γιος της ηθοποιού, Γιάννης Παπαμιχαήλ, προχώρησε στην αποστολή εξωδίκου, εκφράζοντας την αντίθεσή του στη χρήση και την εμπορική αξιοποίηση της έκδοσης.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ τονίζει στο εξώδικο ότι είναι ο μοναδικός κληρονόμος της μητέρας του και πως δεν έχει παραχωρήσει την απαραίτητη συγκατάθεσή του για την έκδοση.

Η απάντηση του Αντώνη Βουγιουκλάκη

Ο Αντώνης Βουγιουκλάκης, από την πλευρά του, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν στη συγγραφή του βιβλίου, εξηγώντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα προσωπικό εγχείρημα. Όπως ανέφερε, θέλει να μοιραστεί τις δικές του αναμνήσεις από την Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά και τα συναισθήματα που εξακολουθεί να βιώνει, τόσα χρόνια μετά τον θάνατό της.

«Είναι η συσσωρευμένη λύπη τριάντα ετών την οποία δεν εξωτερίκευα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος διευκρίνισε πως το εξώδικο εστάλη στον εκδοτικό οίκο, ενώ σημείωσε ότι δεν έχει επικοινωνία με τον ανιψιό του.