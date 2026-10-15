Η Ηρώ Πεκτέση, η οποία περιμένει το πρώτο της παιδί, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Η ηθοποιός αποκάλυψε στην Κατερίνα Καινούργιου ότι γνώρισε τον επιχειρηματία Νεκτάριο Νικολόπουλο το περασμένο καλοκαίρι στην Πάτμο, ενώ ανέφερε ότι ο σύντροφός της είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος που θα αποκτήσουν αγόρι, καθώς από τον προηγούμενο γάμο του με την Κατερίνα Λάσπα έχει ήδη δύο κόρες.

«Έχει τρελαθεί ο Νεκτάριος που θα κάνω αγόρι», σημείωσε η Ηρώ Πεκτέση και αποκάλυψε ότι ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. «Εγώ τον ήξερα, εκείνος δεν με θυμόταν. Πάντα έλεγα “ωραιός αυτός ο ψηλός”, αλλά δεν είχαμε επικοινωνία», πρόσθεσε.

«Θαυμάζω που είναι ένας καλός μπαμπάς και παρών με τα παιδιά του», συμπλήρωσε στη συνέχεια και σχολίασε ότι δεν έχουν παντρευτεί. «Έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης, σιγά σιγά θα γίνει και ο γάμος. Μου έχει κάνει πρόταση γάμου, αλλά δεν του έχω απαντήσει ακόμα»