Τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «To Πρωινό», όπου μίλησε για την κόντρα του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση. Ο δημοσιογράφος έκανε λόγο για δημόσια υποκρισία, τονίζοντας ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται την υπόθεση για να προβληθούν.

«Έχουμε μιλήσει με τον Νίκο Καρβέλα. Όλη αυτή η σπουδή για την υπόθεση Καρβέλα-Βίσση ενέχει μια διάσταση δημόσιας υποκρισίας. Μας αρέσει να βλέπουμε πλούσιους και διάσημους να γονατίζουν, να υποφέρουν, να δυσκολεύονται και εμείς να παίρνουμε μάτι. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό και στην υπόθεση Καρβέλα-Βίσση», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

«Σίγουρα κάποιοι θέλουν απλά να πουλήσουν μια επαφή, η οποία δεν υπάρχει. Και διαβάζοντας κιόλας και την τοποθέτηση του Νίκου Καρβέλα, βλέπω ότι και εκείνος το καυτηριάζει αυτό το φαινόμενο. Έχει στηθεί ένα ολόκληρο πανηγυράκι, ένα γαϊτανάκι, μια αρένα, ένα Κολοσσαίο όπου διάφοροι πουθενάδες που δεν έχουν και στον ήλιο μοίρα, τσουπ εμφανίζονται και λένε “α, κοιτάξτε με κι εμένα κάτι έχω να πω γι’ αυτό ή δήθεν μιλάω με τον έναν, δήθεν μιλάω με την άλλη”. Ο Νίκος δεν αισθάνεται χαρούμενος στην τοποθεσία “γίνεται χαμός με την υπόθεση Καρβέλα-Βίσση”», συμπλήρωσε στη συνέχεια.