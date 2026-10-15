Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε ο Στάθης Σχίζας, σχολιάζοντας την κόντρα του με τον Γιώργο Λιάγκα, που ξέσπασε μετά τη δήλωσή του για τον Σταύρο Φλώρο, «χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις», η οποία είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του παρουσιαστή του ΑΝΤ1.

«Θεωρώ ότι αν είναι η δήλωσή μου απαράδεκτη μία φορά, σίγουρα όμως η δήλωση η δικιά του είναι ακόμα χειρότερη. Και είναι, τι να πω τώρα. Είναι αστείο το 2026 να υπάρχουν τέτοιες εκφράσεις και για όποια συγγνώμη και για όποιο λόγο να δικαιολογούνται, πόσο μάλλον από έμπειρους παρουσιαστές. Αλλά σαν Στάθης, αν με ρωτάς, μου περνάει τελείως αδιάφορο και αδιάφορος. Ούτε νεκρός δεν πάω στην εκπομπή του. Πας καλά; Για να μην πω τίποτα άλλο. Oύτε απ’ έξω. Δεν νομίζω ότι με θέλει, αλλά δεν τον θέλω κι εγώ. Eίναι αμοιβαία τα αισθήματά μας. Φυσικά και δεν το εννοούσα για τον Σταύρο Φλώρο. Είναι κάποιοι παίκτες του παιχνιδιού, οι οποίοι αν τους πούνε έλα αύριο στο παιχνίδι, θα πάνε τρέχοντας. Δεν έχω καμία επικοινωνία με το παιδί. Του εύχομαι τα καλύτερα. Δεν είχα λόγο να απολογηθώ για κάτι το οποίο δεν έχω κάνει. Πιο πολύ νομίζω ντόρος έγινε με τον συγκεκριμένο κύριο παρά με το κομμάτι αυτό», σχολίασε ο Στάθης Σχίζας.