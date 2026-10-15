Μια σοκαριστική υπόθεση με πρωταγωνίστρια μέλος της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι απασχολεί τη βρετανική Δικαιοσύνη. Η 32χρονη Μάχρα Αλ Ναχιάν εντοπίστηκε αναίσθητη σε δρόμο του δυτικού Λονδίνου, έπειτα από χρήση κοκαΐνης τις προηγούμενες ημέρες, ενώ ένα τρίχρονο παιδί που βρισκόταν υπό την επίβλεψή της έπαιζε ξυπόλυτο κοντά σε δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Ιουνίου, όταν περαστικοί αντίκρισαν τη γυναίκα, η οποία συνδέεται μέσω γάμου με τη βασιλική οικογένεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, να βρίσκεται πεσμένη δίπλα σε μεταλλικά κάγκελα. Όπως αναφέρει η New York Post, η 32χρονη ήταν ξυπόλυτη και δεν είχε τις αισθήσεις της, ενώ δίπλα της βρισκόταν επίσης αναίσθητος ένας άνδρας, ξαπλωμένος ανάσκελα.

Την ίδια στιγμή, ένα τρίχρονο αγοράκι περιφερόταν χωρίς παπούτσια στο πεζοδρόμιο, παίζοντας με ένα πατίνι σε επικίνδυνη απόσταση από τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Πολίτες που αντιλήφθηκαν την κατάσταση παρενέβησαν για να προστατεύσουν το παιδί και παρέμειναν στο σημείο μέχρι την άφιξη της αστυνομίας. Η ακριβής συγγενική σχέση του παιδιού με τη Μάχρα Αλ Ναχιάν δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η 32χρονη παρέμεινε σε κατάσταση που δεν της επέτρεπε να ανταποκριθεί στους αστυνομικούς για περίπου μισή ώρα. Όταν τελικά συνήλθε, η συμπεριφορά της ήταν ιδιαίτερα αλλοπρόσαλλη. «Δεν είναι σφαγείο εδώ, γιατί σας νοιάζει τόσο πολύ; Γιατί ανησυχείτε τόσο;», φέρεται να φώναξε στους αστυνομικούς.

Ο εισαγγελέας Ρίο Παχλαβανπούρ περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε το παιδί, τονίζοντας ότι οι περαστικοί αναγκάστηκαν να επέμβουν επειδή βρισκόταν επικίνδυνα κοντά στην κυκλοφορία. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στις αποσκευές της 32χρονης σύνεργα χρήσης ναρκωτικών ουσιών, χωρίς ωστόσο να βρουν παράνομες ουσίες στην κατοχή της. Η ίδια παραδέχθηκε ότι είχε κάνει χρήση κοκαΐνης τις ημέρες που προηγήθηκαν του περιστατικού.

Η καταδίκη, η αποτοξίνωση και το επίδομα των 8.000 λιρών τον μήνα

Η Μάχρα Αλ Ναχιάν δήλωσε ένοχη για παραμέληση ανηλίκου ενώπιον ποινικού δικαστηρίου του Λονδίνου. Η 32χρονη παραδέχθηκε ότι είχε κάνει χρήση κοκαΐνης τις ημέρες πριν από το περιστατικό, ενώ ο συνήγορος υπεράσπισής της, Στίβεν Βούλο, ανέφερε ότι έχει ήδη ξεκινήσει πρόγραμμα απεξάρτησης. Όπως εξήγησε, η πελάτισσά του έχει αναγνωρίσει τη σοβαρότητα των πράξεών της και έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία απεξάρτησης σε εξειδικευμένη κλινική στο Γουόκινγκ, στην κομητεία του Σάρεϊ. «Έκανε ένα πολύ σοβαρό λάθος εκείνη την ημέρα και το γνωρίζει», ανέφερε ο δικηγόρος της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μάχρα Αλ Ναχιάν σκοπεύει να ολοκληρώσει το τρίμηνο πρόγραμμα θεραπείας της μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Στη συνέχεια σχεδιάζει να νοικιάσει κατοικία κοντά στην κλινική, ώστε να συνεχίσει την παρακολούθησή της ως εξωτερική ασθενής και να συμμετέχει σε συναντήσεις των Ανώνυμων Ναρκομανών. Ο δικαστής Τζόνσον επισήμανε τη σοβαρότητα του κινδύνου στον οποίο εκτέθηκε το τρίχρονο παιδί, υπογραμμίζοντας ότι, χωρίς την παρέμβαση των περαστικών, θα μπορούσε να είχε τραυματιστεί σοβαρά ή ακόμη και να χάσει τη ζωή του.

Τελικά, η 32χρονη καταδικάστηκε σε διετή ποινή κοινωνικής επιτήρησης, με υποχρέωση συμμετοχής σε πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ της επιβλήθηκαν χρηματικές κυρώσεις συνολικού ύψους 6.114 λιρών.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν και τα οικονομικά στοιχεία που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης. Η Μάχρα Αλ Ναχιάν λαμβάνει μηνιαίο επίδομα ύψους 8.000 λιρών, ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 10.500 δολάρια. Η βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι, με την οποία συνδέεται μέσω γάμου, συγκαταλέγεται στις πλουσιότερες δυναστείες του κόσμου, με την περιουσία της να εκτιμάται σε περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια.