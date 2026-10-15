Μια τρυφερή ανάρτηση αφιερωμένη στον γιο του έκανε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες με τον μικρό Πάρη, τον οποίο έχει αποκτήσει με την influencer Ιωάννα Τούνη, εκφράζοντας δημόσια τα συναισθήματά του για την πατρότητα.

Στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση, αναφερόμενος στην απουσία πατρικού προτύπου από τη δική του ζωή και στον τρόπο με τον οποίο ο γιος του τον εμπνέει να γίνεται καθημερινά καλύτερος άνθρωπος.

«Δεν είχα πατέρα να μου δείξει τον δρόμο. Έχω όμως έναν γιο που μου δίνει κάθε μέρα έναν λόγο να γίνομαι καλύτερος», έγραψε χαρακτηριστικά.

Με αυτά τα λόγια, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου θέλησε να αναδείξει πόσο σημαντικό ρόλο έχει ο μικρός Πάρης στη ζωή του, αλλά και πόσο τον έχει αλλάξει η εμπειρία της πατρότητας.