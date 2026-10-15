Στο Παρίσι βρέθηκε η Άννα Βίσση, η οποία είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά μια συναυλία της Σελίν Ντιόν. Η αγαπημένη Ελληνίδα τραγουδίστρια απόλαυσε την εμφάνιση της διεθνούς σταρ και θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Άννα Βίσση δημοσίευσε ένα βίντεο από τη συναυλία, εστιάζοντας στην αντίδραση της Σελίν Ντιόν όταν δέχτηκε την αγάπη και το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Η ίδια στάθηκε στη συγκίνηση και στην αμηχανία που φάνηκε να αισθάνεται η τραγουδίστρια μπροστά στην αποθέωση των θαυμαστών της.

«Highlight της συναυλίας. Η μικρή αυτή “αμηχανία” μπροστά στη μεγάλη αγάπη που εισέπραξε» σημείωσε η Άννα Βίσση πάνω στο story που έκανε.

Σημειώνεται ότι η ανάρτηση της Άννας Βίσση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας η κόντρα της με τον Νίκο Καρβέλα, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει τόσο οικονομικές διαφορές όσο και διαφωνίες σχετικά με τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης τραγουδιών που έχει συνθέσει ο γνωστός δημιουργός. Η ένταση ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τους συνδέει μια μακρόχρονη προσωπική και επαγγελματική σχέση.