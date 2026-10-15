Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μπορεί να αποτελεί πλέον παρελθόν από την ελληνική πρεσβεία, ωστόσο πληροφορίες που μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως δεν σχεδιάζει να επιστρέψει σύντομα στις ΗΠΑ.

Μια πηγή αποκάλυψε στο Page Six ότι η πρώην παρουσιάστρια του Fox News, η οποία μόλις παραιτήθηκε από τη θέση της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κατόπιν αιτήματος του Λευκού Οίκου και εν μέσω κατηγοριών για ανάρμοστη και ενδεχομένως παράνομη δραστηριότητα, πρόκειται να παραμείνει στο εξωτερικό και να βρει τον… Αριστοτέλη Ωνάση της όπως η Τζάκι Κένεντι Ωνάση.

Η Γκίλφοϊλ έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες εναντίον της και δεσμεύτηκε να «υπερασπιστεί σθεναρά» τον εαυτό της.

«Ντρέπεται να επιστρέψει στις ΗΠΑ. Νιώθει ντροπή», λέει η πηγή, η οποία αποκαλύπτει ότι το σχέδιό της είναι να βρει έναν «πλούσιο σύζυγο στην Ευρώπη».

Η Γκίλφοϊλ παραιτήθηκε την Τρίτη, όταν ο Λευκός Οίκος ζήτησε δημοσίως την παραίτησή της, αφού η Wall Street Journal δημοσίευσε διάφορα άρθρα σχετικά με φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά.

Αν και η Γκίλφοϊλ ήταν αρραβωνιασμένη με τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ — με τον οποίο είχε σχέση για περίπου έξι χρόνια — ο πρόεδρος των ΗΠΑ φάνηκε να υποβαθμίζει τη σχέση του μαζί της. «Υποθέτω, έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Όμως πήγε στην Ελλάδα. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσε αυτό που διαβάζαμε».

Trump: Kimberly Guilfoyle was not a member of my family. I guess she dated my son a long time ago, but she wasn’t. She was doing a good job, but we didn’t like what we were reading. https://t.co/G1Cj1bqhCD — Clash Report (@clashreport) October 13, 2026

Η πηγή του Page Six ανέφερε ακόμη ότι η Γκίλφοϊλ – η οποία συμμετείχε επίσης στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ – πιθανότατα θα δυσκολευτεί να βρει θέση εργασίας στον κύκλο της οικογένειας Τραμπ.

«Έχει τελειώσει στον κόσμο του Τραμπ», εξήγησαν. «Ποιος θα την προσλάβει; Κανείς δεν θα την πλησιάσει».

Ένα από τα άρθρα που οδήγησαν στην πτώση της εστίασε στους στενούς προσωπικούς δεσμούς της με λομπίστα ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ίδια προώθησε την εταιρεία αυτή έναντι άλλων, ενώ ο εκπρόσωπος της εταιρείας παρευρισκόταν σε επίσημες συναντήσεις τόσο συχνά, ώστε ξένοι αξιωματούχοι τον θεωρούσαν επικεφαλής του προσωπικού της. Τον είχαν δει μαζί της σε πολυάριθμες επίσημες εκδηλώσεις.

Επίσης, ισχυρίστηκαν ότι, περίπου την εποχή της επικύρωσης της υποψηφιότητάς της, προσέγγισε τουλάχιστον έναν Έλληνα επιχειρηματία προκειμένου να πραγματοποιήσει επένδυση 3 εκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία βότκας της, την «Polished Rice».

Έχει επίσης κατηγορηθεί ότι ζήτησε από τον δωρητή του Τραμπ, Έρικ Ντίτερς, να εξοφλήσει τον λογαριασμό της στην American Express ύψους 100.000 δολαρίων πριν από την ακρόαση επικύρωσης της υποψηφιότητάς της, με αντάλλαγμα τη βοήθεια της κυβέρνησης Τραμπ σε φορολογικά και νομικά ζητήματά του.

Επίσης, φέρεται να καυχήθηκε στο Νταβός ότι πραγματοποιούσε ταξίδια με ιδιωτικό τζετ και διαμονές σε ευρωπαϊκά ξενοδοχεία πέντε αστέρων, τα οποία της παρείχαν Έλληνες επιχειρηματίες.

«Σκοπεύω να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. «Έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του σωστού και στην προάσπιση των αξιών που κάνουν την Αμερική εξαιρετική. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν τις δεκαετίες δημόσιας υπηρεσίας μου».

Ο Ντον Τζούνιορ και η Γκίλφοϊλ χώρισαν τον Δεκέμβριο του 2024, αφού διέρρευσαν φωτογραφίες στις οποίες ο ίδιος κρατούσε χέρι-χέρι τη σημερινή σύζυγό του, την κοσμική του Παλμ Μπιτς, Μπετίνα Άντερσον.

Την ίδια μέρα που η «Page Six» ανέφερε ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει, ο Τραμπ όρισε τη Γκίλφοϊλ πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το «Wall Street Journal», ο Τραμπ είπε σε κάποιους ότι πρόσφερε τη θέση στη Γκίλφοϊλ «για χάρη του γιου του», λέγοντας: «Έπρεπε να την απομακρύνω από εδώ».