«Υπήρξε η “αυτοκρατορία των ηθοποιών” η οποία ξεκίνησε όταν μια εξαιρετική συνάδελφος είχε το θράσος να πει ότι “για ένα επεισόδιο θέλω 1 εκατομμύριο δραχμές”, όταν ο μισθός στο θέατρο ήταν 140.000. Η Βάνα Μπάρμπα το έκανε αυτό. Έσπασε την πιάτσα και μετά νομιμοποιήθηκε ο καθείς να ζητάει ό,τι θέλει αλλά την αρχή την έκανε η Βάνα», είπε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός, Φίλιππος Σοφιανός, σε δηλώσεις του το βράδυ της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου.

Ο ίδιος, μιλώντας στο Action 24, αναφέρθηκε στις αποδοχές του επαγγέλματός του, λέγοντας ότι «ήταν τόσο ώστε να μου χαρίσει περιόδους παχέων αγελάδων και περιόδους ισχνών αγελάδων. Είναι αμείλικτο το επάγγελμα, το κασέ δεν ακολουθεί πια αυτό που μάθαμε».

«Ήταν και η ιδιωτική τηλεόραση από το 1992 και μετά που έψαχνε να βρει πρόσωπα να τα συνδέσει με το λογότυπο του καναλιού όπου εκεί εδίδετο γη και ύδωρ στους ηθοποιούς που ήταν κάπως γνωστοί. Κράτησε 10 χρόνια περίπου αυτό και μετά πέσαμε στην αυτοκρατορία των σεναριογράφων που το σενάριο ήταν που καθόριζε τα μεγάλα κασέ. Μετά περάσαμε στους σκηνοθέτες και μετά στους παραγωγούς όπου το πράγμα έχει ξεχαρβαλωθεί γιατί οι αμοιβές έχουν σύνδεση απευθείας με τους followers στα social media που για μένα αυτό είναι χυδαιότητα και φαυλοκρατία».

Στη συνέχεια, όπως τόνισε, «οι ηθοποιοί έχουν ανάγκη να είναι καλοί στη δουλειά και δεν έχουν ανάγκη τα υπόλοιπα. Αν είσαι καλός στη δουλειά σου, η πιάτσα σε ζητάει. Ψάχνουμε με το κιάλι ηθοποιό που να είναι νέος και ταλαντούχος. Από εκεί κρίνονται τα πράγματα, όπως κρινόντουσαν πάντα στον στενό συντεχνιακό μας κύκλο».

Κλείνοντας, ο Φίλιππος Σοφιανός απάντησε και στο ερώτημα αν έχει δεχτεί ποτέ ανήθικη πρόταση, αποκαλύπτοντας: «Εμμέσως και ασαφώς ναι, δεν ήταν κάτι το direct και να έχω να διαλέξω τον δρόμο της αρετής και της κακίας». Όταν ρωτήθηκε αν θα την αποδεχόταν, ο ηθοποιός απάντησε: «αν είχα το πλαίσιο μέσα μου το περιθώριο να λειτουργήσω μέσα σε αυτό, πάει με τον χαρακτήρα».