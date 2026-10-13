Μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του αποκάλυψε ο Τζέιμς Καφετζής, όταν ένας προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος έφερε στην επιφάνεια ένα πρόβλημα που αγνοούσε πλήρως.

Χωρίς να αισθάνεται την παραμικρή ενόχληση, ο 29χρονος αποφάσισε να υποβληθεί σε εξετάσεις ρουτίνας, με τα αποτελέσματα να εκπλήσσουν ακόμα και τον ίδιο τον γιατρό. Όπως περιέγραψε ο Τζέιμς Καφετζής σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok: «Γύρισα τώρα από τον καρδιολόγο, χωρίς να έχω κάτι γιατί λέω είμαι 29 ετών, ας πάω να κάνω ένα check up. Κάθομαι, μου κάνουν triplex, διάφορα…και με ρωτάει Πρέπει να πονούσες πολύ για να ήρθες, ε; Λέω όχι, για check up ήρθα. Μου λέει έχεις περικαρδίτιδα. Επίσης, έχεις 1.5 ml υγρό γύρω από την καρδιά σου και ξεκινάμε θεραπεία σε κάποιον όταν έχει 0.3 ml…και αυτό χωρίς συμπτώματα…Αν συνέχιζε αυτό χωρίς συμπτώματα, τι γίνεται; Αυτό το υγρό ασβεστώνεται. γίνεται πέτρα και…φιλάκια ρουφηχτά. Εγώ είχα κλείσει διακοπές για κατάδυση…».

Η φαρμακευτική αγωγή και οι αλλαγές στην καθημερινότητα

Η διάγνωση για περικαρδίτιδα επέβαλε την άμεση έναρξη θεραπείας, ανατρέποντας πλήρως τους ρυθμούς της ζωής του και τα σχεδιασμένα ταξίδια του.

Εξηγώντας την τρέχουσα κατάστασή του, ο Τζέιμς Καφετζής υπογράμμισε τους περιορισμούς που καλείται να ακολουθήσει πιστά εφεξής: «Η ζωή είναι μικρή, είναι απίστευτο. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν full healthy, ότι δεν είχα τίποτα και είμαι τώρα ευπαθής ομάδα καρδιακός. Έχω κουμπώσει χάπια πρωί μεσημέρι βράδυ. Και πρέπει ούτε να σηκώνω παλμούς ούτε να ανεβάζω πράγματα…».