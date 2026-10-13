Το ροζ διαμάντι Grand Condé, ένα σπάνιο κόσμημα άνω των 9 καρατίων, εξαφανίστηκε από γαλλικό κάστρο πριν από έναν αιώνα. Οι κλέφτες που το άρπαξαν από το Μουσείο Condé δεν κατάφεραν να το πουλήσουν και αποφάσισαν να το κρύψουν μέσα σε ένα μήλο. Τώρα, η απίστευτη ιστορία του επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς το ιστορικό διαμάντι θα παρουσιαστεί ξανά στο κοινό από τις 17 Οκτωβρίου.

Η κλοπή έγινε τη νύχτα της 11ης προς τη 12η Οκτωβρίου 1926, στο Château de Chantilly, βόρεια του Παρισιού. Το κάστρο, που σήμερα στεγάζει το Μουσείο Condé, φιλοξενεί μια σημαντική συλλογή έργων τέχνης και ιστορικών αντικειμένων, στην οποία περιλαμβάνεται και το πολύτιμο κόσμημα.

Οι διαρρήκτες μπήκαν στο κτίριο χρησιμοποιώντας σκάλες για να φτάσουν σε μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. Στη συνέχεια παραβίασαν παράθυρα και έσπασαν τη γυάλινη προθήκη στην οποία φυλασσόταν το διαμάντι. Μαζί με αυτό αφαίρεσαν και άλλα πολύτιμα κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων υπολογιζόταν τότε σε επτά έως οκτώ εκατομμύρια γαλλικά φράγκα.

Το Grand Condé είχε, ωστόσο, ένα χαρακτηριστικό που δυσκόλεψε τους δράστες: δεν ήταν ένα κόσμημα που θα μπορούσε εύκολα να περάσει απαρατήρητο στην αγορά. Η ιστορία του ήταν γνωστή και η προέλευσή του το καθιστούσε αναγνωρίσιμο. Έτσι, σύμφωνα με τις ιστορικές αναφορές για την υπόθεση, οι κλέφτες δεν κατάφεραν να βρουν αγοραστή.

Η λύση που επέλεξαν μοιάζει βγαλμένη από αστυνομικό μυθιστόρημα. Έκρυψαν το ροζ διαμάντι μέσα σε ένα μήλο, όπου εντοπίστηκε αργότερα, σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Το κόσμημα επέστρεψε στη συλλογή του μουσείου, αλλά η περιπέτειά του έμεινε συνδεδεμένη με μία από τις πιο ασυνήθιστες ιστορίες κλοπής πολύτιμου αντικειμένου στη Γαλλία.

Το κόσμημα των πριγκίπων του Κοντέ επιστρέφει στο κοινό

Η αξία του ροζ διαμαντιού Grand Condé δεν περιορίζεται στο βάρος ή στο χρώμα του. Η παρουσία του στις συλλογές των πριγκίπων του Κοντέ τεκμηριώνεται από τον 18ο αιώνα, ενώ αργότερα πέρασε στην κατοχή του δούκα του Ωμάλ, ο οποίος συνδέθηκε με τη δημιουργία της συλλογής του Château de Chantilly.

Η πέτρα ζυγίζει 9,01 καράτια και έχει κοπή σε σχήμα αχλαδιού. Το ασυνήθιστο χρώμα της και η ιστορική διαδρομή της την καθιστούν ξεχωριστή ανάμεσα στα κοσμήματα που εκτίθενται στο μουσείο.

Από τις 17 Οκτωβρίου 2026 έως τις 3 Ιανουαρίου 2027, το Μουσείο Condé διοργανώνει ειδική έκθεση αφιερωμένη στο διαμάντι, σε συνεργασία με τη L’ÉCOLE, School of Jewelry Arts, με την υποστήριξη του οίκου Van Cleef & Arpels.

Η έκθεση δεν περιορίζεται στην ιστορία της κλοπής. Οι επιμελητές και οι ειδικοί που συμμετείχαν στο ερευνητικό πρόγραμμα μελέτησαν ιστορικά αρχεία, την προέλευση και τα χαρακτηριστικά της πέτρας, πραγματοποιώντας εκτεταμένες γεμολογικές αναλύσεις. Στόχος είναι να αποσαφηνιστούν πτυχές της ιστορίας και της σύστασής της που δεν είχαν μελετηθεί μέχρι σήμερα με ανάλογο τρόπο.

Έναν αιώνα μετά τη διάρρηξη που έκανε το κόσμημα πρωτοσέλιδο, το Grand Condé επιστρέφει στη δημόσια θέα με δύο ιστορίες να το συνοδεύουν: εκείνη της αριστοκρατικής του προέλευσης και εκείνη των διαρρηκτών που, αφού το έκλεψαν, κατέφυγαν σε ένα μήλο για να το κρύψουν.