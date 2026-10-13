Ο Μπραντ Πιτ δεν χρειάστηκε κόκκινο χαλί για να τραβήξει τα βλέμματα. Με φούξια παντελόνι και πετρόλ σακάκι, ο ηθοποιός βρέθηκε στο Παρίσι μαζί με την Ινές ντε Ραμόν, για μια βραδινή έξοδο στη συναυλία του Τζέιμς Μπλέικ.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου να αποχωρεί πιασμένο χέρι-χέρι. Ήταν χαμογελαστοί και ευδιάθετοι, ενώ ο Πιτ χαιρέτησε τις κάμερες που τους περίμεναν.

Η Ινές επέλεξε πιο ήπιους τόνους: χνουδωτό κρεμ σακάκι πάνω από λευκό T-shirt, μαύρο δερμάτινο παντελόνι και σκούρα γυαλιά ηλίου.

Fans couldn’t believe their eyes as Brad Pitt and his partner, Ines de Ramon, created massive buzz, navigating paparazzi hand in hand after the James Blake concert in Paris on Oct. 12, 2026. This capped a jet-setting week following the London Albies gala #BradPitt #InesDeRamon https://t.co/T9SVDUnyVx — MTN (@movietv_news) October 13, 2026

Από το σμόκιν στο φούξια

Η παριζιάνικη έξοδος ήρθε λίγες ημέρες μετά την εμφάνισή τους στα The Albies, τα βραβεία του ιδρύματος των Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ.

Σύμφωνα με το InStyle, στη διοργάνωση της 9ης Οκτωβρίου στο Λονδίνο ο Πιτ φόρεσε μαύρο σμόκιν, ενώ η Ινές επέλεξε ένα διάφανο δαντελένιο φόρεμα σε απαλό πράσινο, με ακάλυπτους ώμους. Μια σαφώς πιο επίσημη εμφάνιση πριν από το χαλαρό ραντεβού στο Παρίσι.

Brad Pitt opts for a teal jacket and magenta pants for date night with Ines de Ramon as they attend James Blake’s concert in Paris 🩷 https://t.co/yiKnAHYn6g — Splash News (@SplashNews) October 13, 2026

Η σχέση που ξεκίνησε να γράφει τίτλους σε άλλη συναυλία

Οι συναυλίες έχουν τη δική τους θέση στην ιστορία του ζευγαριού. Η σχέση τους έγινε γνωστή στα τέλη του 2022, όταν εμφανίστηκαν μαζί σε συναυλία του Bono στο Λος Άντζελες.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 έκαναν το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί ως ζευγάρι, στην πρεμιέρα της ταινίας «Wolfs» στο Φεστιβάλ της Βενετίας.

Είχε προηγηθεί ένα ακόμη βήμα: τον Φεβρουάριο του 2024, το People, επικαλούμενο πηγές από το περιβάλλον τους, είχε αναφέρει ότι η Ινές μετακόμισε στο σπίτι του ηθοποιού.

Και υπάρχει μια πιο διακριτική λεπτομέρεια στις εμφανίσεις του Πιτ. Όπως αναφέρει το InStyle, σε έξοδό τους στη Νέα Υόρκη το 2024 ο ηθοποιός είχε φορέσει μενταγιόν με το γράμμα «Ι» και διαμάντια, μια αναφορά στην Ινές, μαζί με άλλα κοσμήματα από την εταιρεία στην οποία εργάζεται η σύντροφός του.