Απάντηση στα σχόλια που ακολούθησαν τη δημοσίευση βίντεο για τη μητέρα της έδωσε η Χριστίνα Παππά, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της για τους οικογενειακούς της δεσμούς.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, η ηθοποιός τοποθετήθηκε για τις αντιδράσεις που προέκυψαν μετά τις αναφορές της σε θέματα συμπεριφοράς: «Τα σχόλια από το ένα αυτί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν. Σίγουρα μερικές φορές θυμώνω, αλλά άδικα. Με τη μητέρα μου έχω μία ιδιαίτερη σχέση. Όχι την αγαπώ, τη λατρεύω. Είναι χειριστικός άνθρωπος. Τι να κάνω;

Είναι ορισμένοι άνθρωποι που είναι χειριστικοί. Με τη μητέρα μου είναι φορές που θέλω να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο και η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή. Κάνω τα πάντα για τη μαμά μου μια ζωή. Μόνο εμένα έχει. Μια ζωή κι εγώ για τη μαμάμου τρέχω».

Η ίδια είχε περιγράψει σε ανάρτησή της στο TikTok τη δυσκολία που αντιμετωπίζει στη μεταχείριση των ορίων: «Έχω μία μαμά χειριστική. Όσο και να την αγαπώ… Είναι η μητέρα μου, με γέννησε, με βοήθησε, μου μεγάλωσε το παιδί μέχρι κάποια ηλικία, αλλά ήταν πάντα χειριστική μαζί μου, έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Ό,τι και να της δώσεις δεν της φτάνει, θέλει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο και με κάνει συνέχεια να πονάω. Δεν έχω ακούσει μια φορά να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει “παιδί μου, τι κάνεις;”.

Μόνο “παιδί μου, θέλω” και “Χριστίνα θέλω, Χριστίνα έχω πρόβλημα”. Και όχι μόνο αυτό, επειδή έχει τα ψυχολογικά της τα προβλήματα -πανέξυπνη βέβαια- χειρίζεται και το όνομά μου λες και εγώ είμαι υπουργός της χώρας, λες και μπορώ να σώσω τον κόσμο όλο. Όπου πηγαίνει και όπου σταθεί λέει “εγώ είμαι η μαμά της τάδε”, που δεν σημαίνει κάτι αυτό. Τέλος πάντων, το πρόβλημα εν ολίγοις είναι το πόσο χειριστικός άνθρωπος είναι…».

Παρά τις πιέσεις, εξήγησε πώς προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση: «Βέβαια, εγώ έκανα και το λάθος και πάντα την είχα μαζί μου, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, είχε τα κλειδιά από το σπίτι μου και έμπαινε όποτε ήθελε. Πια το έχω κόψει αυτό. Της δίνω ό,τι μπορώ, κάνω τα πάντα για τη μητέρα μου, αλλά κάποια στιγμή βάζεις στοπ και λες “φτάνει, είμαι αυτή που είμαι και φτάνω μέχρι εκεί που μπορώ να φτάσω”.

Δεν είναι πολύ άσχημο η μητέρα σου η ίδια να μην σε ρωτάει πώς νιώθεις και αν έχεις ανάγκη, και μόνο να σου ζητάει; Δεν ξέρω, εμένα με λυπεί πάρα πολύ αυτό το γεγονός. Την αγαπώ άπειρα. Αλλά με πονάει με κουράζει. Είναι τοξική απίστευτα, αλλά είναι η μητέρα μου. Μου ρίχνει την ψυχολογία κάθε μέρα».

Η εγγονή, η συγγνώμη του γιου της και η επίσκεψη στον γιατρό

Παράλληλα, η Χριστίνα Παππά αναφέρθηκε στον ρόλο της ως γιαγιά και στη σχέση της με τον γιο της, Δημήτρη Παππά, και τη νύφη της, Άννα Μπεζάν: «Είμαι γιαγιά, τιμή μου και καμάρι μου. Νιώθω έρωτα, μου δίνει ζωή, μου δίνει ενέργεια. Παίζουμε απίστευτα. Νομίζω παίζω πιο πολύ εγώ από τη μικρή.

Αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, γιατί όταν έγινα μαμά, ήμουν πολύ μικρούλα, 16 χρονών, οπότε ίσως να μην το έζησα με τέτοια πείρα που έχω τώρα. Εννοείται έχουμε πολύ ωραία σχέση. Είμαστε οικογένεια. Σε όλες τις οικογένειες υπάρχουν καλές και κακές στιγμές. Κι εμείς έχουμε τις κακές μας στιγμές, αλλά όταν υπάρχει αγάπη, όλα φτιάχνουν».

Μάλιστα, αποκάλυψε την κουβέντα που είχε με τον γιο της όταν εκείνος έγινε πατέρας: «Εμένα ο γιος μου μου ζήτησε συγγνώμη και μου είπε όταν έγινε μπαμπάς “μαμά, σου ζητάω συγγνώμη για ό,τι σου έχω κάνει”. Όταν γίνεσαι γονιός καταλαβαίνεις».

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, τόνισε: «Πιστεύω ότι πια έχω μεγαλώσει. Στη ζωή ποτέ μην λες ποτέ, αλλά είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει καθόλου και δεν με αγγίζει καθόλου».

Σχετικά με τις αναφορές στο όνομά της για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και την επίσκεψη στο ιατρείο του εμπλεκόμενου παθολόγου, η Χριστίνα Παππά διευκρίνισε: «Στενοχωρήθηκα με τον χαμό αυτού του σπουδαίου καλλιτέχνη που έφυγε άδικα. Εγώ ανέφερα ότι πριν από 15 χρόνια είχα πάει στον παθολόγο. Έκανα δύο ραντεβού, δεν μου άρεσε και δεν ξαναπάτησα. Τώρα, έπεσαν όλοι επάνω μου λες και σιγά τι είπα. Πήγα πριν από 15 χρόνια και πού να φαντστώ την εξέλιξη… Την κυρία τη συγκεκριμένη δεν την ήξερα καν, πρώτη φορά άκουσα το όνομά της».

Τέλος, εξέφρασε την επιθυμία της για τηλεοπτική επιστροφή: «Τηλεπαιχνίδι θα έκανα, νομίζω μου πάει. Βεβαίως θα ήθελα να μου γίνει πρόταση για το Dancing With the Stars».