Σε παραλία της Χαβάης εντοπίστηκε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, Βιτόρια Σερέτι, εκμεταλλευόμενος τον ελεύθερο χρόνο του για ξεκούραση.

Ο 51χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε αρχικά στην άμμο φορώντας λευκό T-shirt, το μαγιό του και καπέλο, ενώ δίπλα του βρισκόταν το 28χρονο μοντέλο με στράπλες μπικίνι. Στη συνέχεια, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έβγαλε τη μπλούζα του και βούτηξε στα νερά του Ειρηνικού Ωκεανού, με τον φωτογραφικό φακό να αποτυπώνει την εικόνα του μόνο με το μαγιό.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η σύντροφός του, Βιτόρια Σερέτι, απολαμβάνουν την ατμόσφαιρα της Χαβάης ενόψει του αναφερόμενου γάμου της σχεδιάστριας κοσμημάτων Τζένιφερ Μάγιερ με τον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Ογκουνλέσι. Η Μάγιερ είναι η πρώην σύζυγος του επί χρόνια φίλου του Ντι Κάπριο, Τόμπι Μαγκουάιρ. Ο χολιγουντιανός σταρ απαθανατίστηκε να απολαμβάνει μια εξόρμηση στην παραλία, βγαίνοντας χωρίς μπλούζα για ένα αναζωογονητικό μπάνιο στον ωκεανό, ενώ περνούσε χρόνο με άλλους καλεσμένους πριν από τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Clint Brewer Photography / The Hapa Blonde / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Η φυσική του κατάσταση και τα σημάδια που αφήνει ο χρόνος πάνω στο σώμα του έγιναν αντικείμενο σχολιασμού, επιβεβαιώνοντας πως η φθορά των ετών δεν κάνει εξαιρέσεις ούτε για τους αστέρες του Χόλιγουντ.

Leonardo DiCaprio enjoyed a beach day with younger model girlfriend Vittoria Ceretti and some of their A-list pals in Hawaii ahead of the wedding of Tobey Maguire’s ex-wife Jennifer Meyer https://t.co/IS6A63dtC0 🔗 https://t.co/o7CMmK42Ld — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 12, 2026

Η λαμπερή παρέα στη Χαβάη και ο γάμος

Στην ίδια ταξιδιωτική παρέα συμμετείχαν ο Τόμπι Μαγκουάιρ, η Κόρτνεϊ Κοξ και η Κέιτ Χάντσον, οι οποίοι ταξίδεψαν στο νησιωτικό σύμπλεγμα για να παρευρεθούν σε κοσμικό γεγονός.

Αφορμή για την απόδραση στη Χαβάη στάθηκε ο γάμος της Τζένιφερ Μάγιερ με τον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Ογκουνλέσι. Η τελετή έλαβε χώρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο πολυτελές Four Seasons Resort Lanai, παρουσία στενών φίλων και συγγενών.