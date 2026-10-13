Σε παραλία της Χαβάης εντοπίστηκε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, Βιτόρια Σερέτι, εκμεταλλευόμενος τον ελεύθερο χρόνο του για ξεκούραση.
Ο 51χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε αρχικά στην άμμο φορώντας λευκό T-shirt, το μαγιό του και καπέλο, ενώ δίπλα του βρισκόταν το 28χρονο μοντέλο με στράπλες μπικίνι. Στη συνέχεια, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έβγαλε τη μπλούζα του και βούτηξε στα νερά του Ειρηνικού Ωκεανού, με τον φωτογραφικό φακό να αποτυπώνει την εικόνα του μόνο με το μαγιό.
Η φυσική του κατάσταση και τα σημάδια που αφήνει ο χρόνος πάνω στο σώμα του έγιναν αντικείμενο σχολιασμού, επιβεβαιώνοντας πως η φθορά των ετών δεν κάνει εξαιρέσεις ούτε για τους αστέρες του Χόλιγουντ.
Leonardo DiCaprio enjoyed a beach day with younger model girlfriend Vittoria Ceretti and some of their A-list pals in Hawaii ahead of the wedding of Tobey Maguire’s ex-wife Jennifer Meyer https://t.co/IS6A63dtC0 🔗 https://t.co/o7CMmK42Ld— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 12, 2026
Η λαμπερή παρέα στη Χαβάη και ο γάμος
Στην ίδια ταξιδιωτική παρέα συμμετείχαν ο Τόμπι Μαγκουάιρ, η Κόρτνεϊ Κοξ και η Κέιτ Χάντσον, οι οποίοι ταξίδεψαν στο νησιωτικό σύμπλεγμα για να παρευρεθούν σε κοσμικό γεγονός.
Αφορμή για την απόδραση στη Χαβάη στάθηκε ο γάμος της Τζένιφερ Μάγιερ με τον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Ογκουνλέσι. Η τελετή έλαβε χώρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο πολυτελές Four Seasons Resort Lanai, παρουσία στενών φίλων και συγγενών.