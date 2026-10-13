Στη δικαιοσύνη αποφάσισε να προσφύγει ο Γιάννης Ζουγανέλης μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε από ψευδές δημοσίευμα, το οποίο εμφάνιζε τη σύζυγό του, Ισιδώρα Σιδέρη, να έχει φύγει από τη ζωή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, ο ηθοποιός περιέγραψε πώς βίωσε το περιστατικό ενώ βρισκόταν στη θεατρική σκηνή:

«Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Εχθές παίζαμε στο θέατρο και μου ερχόντουσαν καταπέλτης διάφορα μηνύματα από όλη την Ελλάδα φίλων. Αισθάνθηκαν πάρα πολύ άσχημα για αυτή την είδηση ότι έφυγε η Ισιδώρα από τη ζωή. Δεν μπορώ να το ελέγξω.

Πώς μπορεί να συμβαίνει μέσα από μια ανάρτηση να πείθεται ο κόσμος και λογικά πείθεται ο κόσμος και δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ για την αγάπη που εισέπραξα ή πρέπει να στενοχωρηθώ για τους ανθρώπους που πόνεσαν και ήθελαν να μας συμπαρασταθούν».

Όπως αποκάλυψε ο Γιάννης Ζουγανέλης, η αγωνία του τερματίστηκε μόνο όταν κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί της, τονίζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη επικοινωνίας από τον συνάδελφό του, Γιώργο Γεωργίου, που είχε αναπαράγει την είδηση:

«Ο κ. Γεωργίου δεν επικοινώνησε μαζί μου. Μου έκανε εντύπωση. Είναι ευτέλεια αυτό που συμβαίνει. Είναι ντροπή και δεν μπορεί να αντιδράσει ο άνθρωπος που το έχει υποστεί. Εγώ δηλαδή τα έχασα. Καταρχήν, λέω κάτι έγινε και πήρα πρώτα απ’ όλα την Ισιδώρα όταν έφυγα από το θέατρο να δω τι συμβαίνει. Όταν το σήκωσε, ηρέμησα. Ναι, προφανώς, προφανώς θα κινηθώ νομικά για να προφυλάξω και τους ανθρώπους που θα βρεθούν σε τέτοια θέση».

Η ανάρτηση Γεωργίου και η απόσυρση του δημοσιεύματος

Από την πλευρά του, ο ηθοποιός Γιώργος Γεωργίου προχώρησε στη διαγραφή της σχετικής δημοσίευσης από το προφίλ του στο Facebook μόλις διαπίστωσε το λάθος, αποδίδοντας την παραπλάνηση σε βίντεο που είχε κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα του YouTube.

Σε διευκρινιστική ανάρτησή του, ο Γιώργος Γεωργίου ανέφερε: «Μια φίλη με μήνυμα μου είπε ότι ζει… Δεν γράφω ποτέ ό,τι μου κατέβει. Από εδώ το είδα. Ντροπή και αίσχος σου ηλίθιε… Η κυρία Σιδέρη ζει και βασιλεύει… Γιατί το έκανες αυτό;».