Μια ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση για τον σύζυγό της, Αντώνη Λυμπέρη, που έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2024, έκανε η Έλενα Μακρή Λυμπέρη στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Η ίδια αποκάλυψε ότι πραγματοποίησε την τελευταία του επιθυμία, σκορπίζοντας την τέφρα του στη Ρήνεια και στο λιμανάκι της Δήλου, δύο μέρη που είχαν ξεχωριστή σημασία για το ζευγάρι.

Η Έλενα Μακρή Λυμπέρη περιέγραψε το ταξίδι που πραγματοποίησε μαζί με την οικογένειά της, το οποίο ήταν γεμάτο συγκίνηση, γέλια και αναμνήσεις από τις όμορφες στιγμές που είχαν ζήσει με τον εκδότη. Παράλληλα, μίλησε για τη ζωή της χωρίς εκείνον, εξηγώντας πως ο πόνος της απώλειας δεν ξεπερνιέται, αλλά με τον καιρό μαθαίνει κανείς να ζει μαζί του.

«Φέτος έκανα την “εκδρομή” για να εκπληρώσω την τελευταία επιθυμία του άντρα μου. Ήθελε να σκορπιστεί στα μέρη όπου περάσαμε αυτές τις όμορφες στιγμές. Σκόρπισα την τέφρα του στη Ρήνεια και στο λιμανάκι της Δήλου. Ήταν μία οικογενειακή εκδρομή που τα είχε όλα: κλάμα, γέλιο, αναμνήσεις που έφεραν γέλιο. Ήμασταν εμείς ξανά και αυτός. Σε έναν μήνα κλείνουν δύο χρόνια από τον χαμό του», σημείωσε χαρακτηριστικά η χήρα του εκδότη.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν ξεπερνιέται ο θάνατος, μαθαίνεις να ζεις με αυτόν. Νιώθω ότι ο Αντώνης κατοικεί μέσα μου, στην ψυχή μου, στο μυαλό μου. Η φωνή του είναι στο μυαλό μου. Δεν ξεπερνιέται και άλλωστε γιατί να ξεπεραστεί; Δεν θέλω να ξεχάσω τίποτα. Αυτό που προσπαθώ να διαπραγματευτώ είναι οι χειρότερες στιγμές που ζήσαμε και ήταν τα τελευταία τρία χρόνια. Θα ήθελα αν ήταν δυνατό οι στιγμές αυτές να σβήσουν».