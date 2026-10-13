Για το νέο τηλεοπτικό της εγχείρημα στην ΕΡΤ, όπου θα αναλάβει την παρουσίαση εκπομπής μαζί με την Αφροδίτη Γραμμέλη και τον Θάνο Παπαχάμο, μίλησε η Δέσποινα Καμπούρη στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!».

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε επίσης στην αποχώρησή της από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, αλλά και σε όσα είπε πρόσφατα η Δούκισσα Νομικού για την αιφνίδια αποχώρησή της από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

«Γενικώς είμαι αγχώδης τύπος, αλλά στη συγκεκριμένη στιγμή δεν έχω άγχος. Ή για να το θέσω πιο σωστά, έχω δημιουργικό άγχος. Το περιμένω με ανυπομονησία. Τα τηλεοπτικά δίδυμα με ξε-αγχώνουν. Είναι πολύ διαφορετικό να μοιράζεσαι το φορτίο και την ευθύνη μιας εκπομπής από το να την παίρνεις όλη στους ώμους σου. Θες να σου πω μια αλήθεια; Δεν είμαστε ακόμα στημένοι. Δηλαδή ό,τι και να σου πω δεν θα είναι σωστό και ακριβές. Εγώ δεν έχω υπάρξει ξανά στην ΕΡΤ. Είναι για μένα μια καινούργια θητεία. Μακάρι να πάνε όλα καλά, αλλά ξέρεις στην τηλεόραση συμβαίνουν και απρόοπτα. Για αυτό με βλέπεις και λίγο φειδωλή. Δεν είναι γιατί δεν χαίρομαι για κάτι καινούργιο που θα ξεκινήσει. Είναι γιατί προσπαθώ να κρατάω χαμηλά την μπάλα. Εύκολη λύση; Γιατί είναι εύκολη λύση; Δηλαδή οι προσπάθειες που κάνουν οι άλλες εκπομπές στην ΕΡΤ είναι εύκολη λύση; Δεν προσπαθούν; Δεν δουλεύουν σκληρά; Δεν προσπαθούν να κάνουν ανταγωνιστικές εκπομπές; Εγώ έχω εντελώς διαφορετική εικόνα. Η εκπομπή της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη, για παράδειγμα, είναι μια εξαιρετική εκπομπή, φοβερά δουλεμένη. Είναι μία από τις καλύτερες εκπομπές του Σαββατοκύριακου. Θέλω να πω ότι είναι λανθασμένη αυτή η αντίληψη. Ποιος το λέει;», ανέφερε αρχικά η Δέσποινα Καμπούρη για την εκπομπή της στην ΕΡΤ.

Όσο για τις δηλώσεις της Δούκισσας Νομικού, η Δέσποινα Καμπούρη είπε: «Δεν έχω λόγο να μην την πιστέψω τη Δούκισσα. Εγώ είχα μια πολύ καλή συνεργασία με τον Γιώργο Λιάγκα και με όλη την ομάδα. Ευτυχώς πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Υπάρχει κάποιος επαγγελματίας που δεν έχει βιώσει την αδικία, δεν έχει βιώσει τον εκνευρισμό μέσα σε μια συνεργασία, το να μη τηρούνται τα συμφωνηθέντα; Νομίζω λίγο πολύ σε όλους έχει συμβεί. Ένιωσα μια μικρή ανακούφιση που έφυγα από το “Πρωινό”, γιατί το καθημερινό πρωινό ξύπνημα δεν ήταν ό,τι πιο ευχάριστο. Kάποιοι το ακούνε και τους φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά για μια μαμά με δύο παιδιά, εκ των οποίων το ένα είναι 10 χρονών και δεν μπορούσα να το ετοιμάζω το πρωί για το σχολείο ή αυτό το “πρέπει να είσαι έξι παρά τέταρτο όρθια ό,τι και να γίνεται”. Αν κάποιο παιδί έχει πυρετό, αυτό λίγο με πίεσε. Όχι ότι δεν μπορούσα να το κάνω. Προφανώς ήξερα από πριν ποια ήταν η συμφωνία μας. Ήξερα πού πάω. Αλλά το γεγονός ότι ίσως να μου δοθεί η ευκαιρία να είμαι σε μια άλλη ζώνη, λίγο πιο ξεκούραστη με κάνει και πιο ανάλαφρη, με κάνει να αισθάνομαι μια ανακούφιση».