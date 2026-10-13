Την έντονη ενόχλησή της για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται ο πατέρας της, Λευτέρης Πανταζής, εξέφρασε η Κόνι Μεταξά, σπεύδοντας να τον υπερασπιστεί δημόσια.

Η τραγουδίστρια ξέσπασε κατά όσων τον επικρίνουν, χαρακτηρίζοντάς τους ζηλιάρηδες και κακούς ανθρώπους, ενώ ο ίδιος παρακολουθούσε την αντίδρασή της γελώντας.

«Όποιος κράζει τον πατέρα μου, θα τα ακούει από εμένα. Είστε έτοιμοι; Όποιος λέει κακό λόγο για τον πατέρα μου είναι απλά ζηλιάρης και κακός άνθρωπος. Αυτός ο τύπος είναι ο καλύτερος στον χώρο. Δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν και δεν έχει πειράξει ούτε τη μούρη του. Ζηλιάρηδες, κακοί άνθρωποι. Ουστ από εδώ!», σημείωσε η Κόνι Μεταξά σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram με τον πατέρα της, Λευτέρη Πανταζή, να γελάει.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Λευτέρης Πανταζής δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο με αφορμή τη συνεργασία του με τον Πάνο Κιάμο, στο οποίο το πρόσωπό του εμφανιζόταν αισθητά αλλοιωμένο.

Η εμφάνισή του προκάλεσε πολλά αρνητικά σχόλια στα social media, με τον τραγουδιστή να εξηγεί στη συνέχεια ότι είχε πατήσει κατά λάθος ένα κουμπί που ενεργοποίησε κάποιο φίλτρο, αλλάζοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.