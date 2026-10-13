Για την ιδιαίτερη φωτογράφιση του συζύγου της, Αποστόλη Τότσικα, ο οποίος πόζαρε γυμνός στη μέση ενός δρόμου, μίλησε η Ρούλα Ρέβη στην εκπομπή «Happy Day», αποκαλύπτοντας πώς προέκυψε η ιδέα, αλλά και ποια ήταν η αντίδραση των παιδιών τους.

Η γνωστή φωτογράφος είχε δημοσιεύσει τον περασμένο Ιούλιο δύο φωτογραφίες του ηθοποιού χωρίς ρούχα, με φόντο δύο άλογα που είχαν συναντήσει τυχαία κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους. Όπως εξήγησε στις δηλώσεις της, που προβλήθηκαν την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, η απόφαση για τη φωτογράφιση ήταν αυθόρμητη, με τα παιδιά του ζευγαριού να τους προειδοποιούν να μην κάνουν «τρέλες», όταν είδαν τους γονείς τους να σταματούν ξαφνικά στον δρόμο για να τραβήξουν τις φωτογραφίες.

«Εγώ τραβάω συνέχεια φωτογραφίες και το καλοκαίρι με πιάνει και μία μανία που είμαι ελεύθερη από χρόνο. Κάνει ό,τι του πω πάντα, δεν μου χαλάει χατίρι. Μου λέει καμιά φορά “είσαι σίγουρη; Είναι λίγο τρελό αυτό που μου λες”, αλλά με εμπιστεύεται. Είναι φοβερό μοντέλο και κάνει επικίνδυνα πράγματα, που είναι ό,τι καλύτερο αυτό για τον φωτογράφο», ανέφερε η Ρούλα Ρέβη.

«Ήταν μία στιγμή δύο λεπτών στον δρόμο που είδα την εικόνα με τα άλογα, με τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο, τα οποία μας μάλωναν πάρα πολύ, να μην κάνουμε τρέλες. Μας λένε “είστε τρελοί; Τι κάνετε;”. Μας φωνάζουν πάντα “γρήγορα, μας βλέπουν”», συμπλήρωσε η φωτογράφος.