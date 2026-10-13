Καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» ήταν η ηθοποιός Δανάη Μιχαλάκη, η οποία υποδύεται την Κλειώ στη δραματική σειρά του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα».

Αρχικά, αναφέρθηκε στη σχέση της με τη Σύρο, όπου μεγάλωσε. Όπως είπε, βρέθηκαν εκεί με την οικογένειά της, ώστε η ίδια και ο αδελφός της να έχουν μία καλύτερη ζωή. Μάλιστα, θα ήθελε πάρα πολύ και θα σκεφτόταν πολύ σοβαρά να ζήσει εκεί για τη μικρή της, ώστε να μεγαλώσει όπως και εκείνη, αλλά αγαπάει πάρα πολύ τη δουλειά της και είναι δύσκολο.

Η ζωή στο νησί «είναι η ελευθερία και η ηρεμία που μπορεί να έχει ένας γονιός. Είναι όλα πολύ πιο απλά, δεν είναι τόσο πολύπλοκα όπως είναι εδώ», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά το τι έχει αλλάξει στη ζωή της με τη μητρότητα, ανέφερε πως έχουν αλλάξει οι προτεραιότητές της, τα «όχι» που θα πει και οι επιλογές που θα κάνει.

Όπως είπε στη συνέχεια, είναι αυστηρή μαμά. «Ζορίζομαι, αν αφεθώ θα με κάνει ό,τι θέλει», παραδέχτηκε, προσθέτοντας πως η ίδια και ο αδελφός της μεγάλωσαν πολύ διαφορετικά από την κλασική ελληνική οικογένεια, καθώς η μαμά της – Αγγλίδα και δασκάλα χορού – είχε άλλον τρόπο. «Μεγάλωσα με αυστηρότητα από αγάπη και θέληση για το καλό μου, με την έννοια της πειθαρχίας και με όρια. Κι εγώ ασυναίσθητα ακολουθώ τη γραμμή αυτή που χάραξε η μαμά μου. Δεν νιώθω ότι προσπαθώ να ξεφύγω από στερεότυπα, γιατί δεν τα είχα».

Απαντώντας στο ερώτημα, πού συναντάται με την Κλειώ από τα «Δύο μαύρα πουκάμισα», είπε ότι δεν απέχει πάρα πολύ, στο ότι είναι λίγο η ψυχή της παρέας, αγαπάει πάρα πολύ τους φίλους της. «Θα γίνω υπερπροστατευτική και θα κάνω και ζήλιες στους φίλους μου. Θα κάνω ό,τι μπορώ να σε συμβουλεύω, να σε προστατεύσω. Είμαι εδώ όποτε με χρειαστείς, ό,τι ώρα κι αν είναι. Θα τρέξω και θα κάνω πράγματα για τους φίλους μου», πρόσθεσε.

«Η Μαρκέλλα πρέπει να παραδεχτεί ότι θέλει τον Μανούσο. Η Κλειώ είναι λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Σε αυτό δεν ταιριάζουμε», είπε στη συνέχεια.

Τέλος, δήλωσε ότι ως μαμά δεν έχει ενοχές, γιατί θέλει να δουλεύει. «Ξέρω ότι μπορώ να είμαι και μαμά και να κάνω τη δουλειά μου και να κάνω πράγματα για εμένα».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη της Δανάης Μιχαλάκη στο «Χαμογέλα και πάλι»: