Μια νέα σελίδα στην οικογενειακή τους ζωή έχουν ανοίξει η Ελένη Καρακάση και ο σύζυγός της, Δημήτρης Τσινιδέλος, καθώς έγιναν ανάδοχοι γονείς.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», η ηθοποιός μοιράστηκε την προσωπική τους διαδρομή μέχρι την αναδοχή, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά είχαν ξεκινήσει τις διαδικασίες για υιοθεσία. Όπως εξήγησε, η επιθυμία να αποκτήσουν παιδί υπήρχε από τα πρώτα χρόνια της σχέσης τους, ενώ η απόφαση να προχωρήσουν έγινε πιο επιτακτική μετά την ολική υστερεκτομή στην οποία υποβλήθηκε πριν από περίπου τεσσεράμισι χρόνια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν, αλλά και στον καθοριστικό ρόλο της κοινωνικής λειτουργού, η οποία τους πρότεινε την αναδοχή.

«Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν την έχουμε την αναδοχή. Και εμείς δεν το είχαμε στο μυαλό μας, γιατί το πρώτο που κάναμε ήταν τα χαρτιάς μας για την υιοθεσία. Εγώ πάντα στο μυαλό μου είχα την υιοθεσία και το συζητούσαμε και με τον Δημήτρη από τα πολύ πρώτα χρόνια που ήμασταν μαζί. Ο Δημήτρης λίγο το είχε στο μυαλό του, όπως το έχουν λίγο οι πιο παλιοί. Δηλαδή ας προσπαθήσουμε να κάνουμε βιολογικά ένα παιδί και όλα αυτά. Όταν δεν ήρθε και κυρίως με το που έκανα εγώ την ολική υστερεκτομή πριν από τεσσεράμισι χρόνια περίπου, ήταν το πρώτο πράγμα που με το που συνήλθα από όλο αυτό μου λέει ο Δημήτρης “να το βάλουμε μπροστά;”. Λέω “φυσικά” και δεν το συζητήσαμε καθόλου. Όντως βάλαμε, ανεβάσαμε τα χαρτιά μας στην πλατφόρμα και θυμάμαι ότι μάλιστα πήγαμε και ρωτήσαμε στο Νότιο Τομέα που ανήκουμε, ανήμερα 5 Φλεβάρη που είναι τα γενέθλιά μου, έχουμε ανεβάσει τώρα την αίτηση, τα χαρτιά μας στην αίτησή μας ουσιαστικά. Θέλουμε μόνο να μας πείτε αν είναι εντάξει. Και μας εξήγησαν ότι είναι αρκετά πίσω το πώς ανοίγουν οι φάκελοι. Έχει απλοποιηθεί αρκετά το σύστημα. Δυστυχώς, όπως πολλά πράγματα στην Ελλάδα, είναι υποστελεχωμένα. Δηλαδή εμάς εκείνη την περίοδο στο Νότιο Τομέα ήταν πολύ λίγοι υπάλληλοι, κοινωνικοί λειτουργοί που τα έκαναν σχεδόν όλα», ανέφερε αρχικά η Ελένη Καρακάση.

«Ο φάκελός μας άνοιξε στον χρόνο. Το σύστημα άλλαξε μέσα στην καραντίνα. Μέχρι τότε η επικοινωνία γινόταν λίγο πιο άμεσα με τις δομές, να μην το πω ιδρύματα, με τις δομές. Οπότε είχες μια πιο κοντινή επικοινωνία και ερχόταν ο δρόμος. Μέσα στην καραντίνα άνοιξε η πλατφόρμα που μέσα σε αυτό ανεβάζεις, τα ζευγάρια που θέλουν για αναδοχή, όχι μόνο ζευγάρια. Όποιος θέλει για αναδοχή και υιοθεσία. Μονογονεϊκές, ζευγάρια. Ανεβάζεις τα χαρτιά σου, ό,τι χρειάζεται», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

Στη συνέχεια η Ελένη Καρακάση εξήγησε ποια είναι η διαφορά της αναδοχής με την υιοθεσία, σημειώνοντας: «Εμείς δεν είχαμε βάλει καμία επιλογή. Ούτε ηλικία ούτε φύλο. Όταν ήρθαμε σε επαφή με την κοινωνική λειτουργό μάς πρότεινε και την αναδοχή. Στην αναδοχή, η επιμέλεια των παιδιών δεν έχει περάσει στο κράτος. Ο ανάδοχος γονέας έχει σκοπό να ετοιμάσει το παιδί να γυρίσει στη φυσική του οικογένεια. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτό και πολύ σημαντικό. Πρέπει να αγαπήσει και την άλλη οικογένεια. Σκοπός δεν είναι να μισήσει το παιδί την οικογένεια. Το παιδί δεν πρέπει να νιώσει την παραμέληση. Να νιώσει ότι κάποιος το άφησε. Υπάρχει πάντα περίπτωση το παιδί να γυρίσει στη βιολογική του οικογένεια».