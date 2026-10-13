Μια εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη πραγματοποίησε ο Μπραντ Πιτ στο Παρίσι, όπου απόλαυσε μια ρομαντική βραδινή έξοδο με τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Ο 62χρονος ηθοποιός του Χόλιγουντ, όπως σημειώνει η Daily Mail, έκλεψε τις εντυπώσεις με τις ιδιαίτερα τολμηρές στιλιστικές του επιλογές, καθώς εμφανίστηκε φορώντας ένα έντονο φούξια παντελόνι, το οποίο συνδύασε με ένα εξίσου εντυπωσιακό πετρόλ σακάκι.

Στο πλευρό του βρισκόταν η 33χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων, με την οποία διατηρεί σχέση εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια. Οι δυο τους απαθανατίστηκαν πιασμένοι χέρι χέρι, μετά τη συναυλία του Βρετανού τραγουδιστή και τραγουδοποιού Τζέιμς Μπλέικ.

Brad Pitt, 62, turns heads in bold magenta trousers and a teal jacket on a date night with glamorous girlfriend Ines de Ramon, 33, in Paris https://t.co/1w0Gz36E5C https://t.co/OD3M0eb3ga — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 13, 2026

Το φούξια παντελόνι του Μπραντ Πιτ και η κομψή εμφάνιση της Ινές ντε Ραμόν

Ο Μπραντ Πιτ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί με το προσωπικό του στιλ, επιλέγοντας έναν ασυνήθιστο συνδυασμό χρωμάτων για τη βραδινή του έξοδο. Το φούξια παντελόνι και το πετρόλ σακάκι αποτέλεσαν τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια της εμφάνισής του, ενώ ολοκλήρωσε το σύνολο με λευκό πουκάμισο, μαύρα παπούτσια και γυαλιά με χρυσό σκελετό.

Η Ινές ντε Ραμόν επέλεξε ένα πιο διακριτικό, αλλά εξίσου κομψό σύνολο. Φόρεσε ένα κρεμ χνουδωτό τζάκετ πάνω από λευκό μπλουζάκι, το οποίο συνδύασε με μαύρο δερμάτινο παντελόνι και μοντέρνα γυαλιά ηλίου. Το ζευγάρι έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετο κατά την αποχώρησή του από τη συναυλία, με τον Μπραντ Πιτ να κρατά τρυφερά το χέρι της αγαπημένης του.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μαζί – Η σχέση τους και οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις

Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν είναι ζευγάρι από τα τέλη του 2022, όταν γνωρίστηκαν μέσω κοινού φίλου.

Η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς, σε συναυλία του Μπόνο στο Λος Άντζελες. Τότε, πηγή είχε αποκαλύψει στο περιοδικό People ότι οι δυο τους έβγαιναν ήδη για μερικούς μήνες, κρατώντας τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στις αρχές του 2024, η Ινές ντε Ραμόν μετακόμισε στο σπίτι του ηθοποιού, με τη σχέση τους να γίνεται ολοένα και πιο σταθερή. Έκτοτε, το ζευγάρι έχει πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εμφανίσεις σε σημαντικές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων το Βρετανικό Γκραν Πρι της Formula 1 τον Ιούλιο του 2024 και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, όπου έκαναν και την πρώτη επίσημη εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί.

Τον Σεπτέμβριο του 2026 βρέθηκαν επίσης μαζί στους τελικούς του US Open στη Νέα Υόρκη.

Τον περασμένο Ιούλιο, οι δυο τους παρακολούθησαν τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι, με τον Μπραντ Πιτ να χαρακτηρίζει την εκδήλωση «γάμο του αιώνα».

Μιλώντας αργότερα στο Entertainment Tonight, ο ηθοποιός αποκάλυψε ένα αστείο περιστατικό από τη βραδιά, όταν έχασε για λίγο την Ινές μέσα στο πλήθος της πίστας. «Ήταν μια απίστευτη βραδιά. Νομίζω ότι μείναμε εκεί δέκα, ίσως και δώδεκα ώρες. Όλα ήταν τόσο προσεγμένα και συγκινητικά, αλλά και πολύ διασκεδαστικά», είχε δηλώσει. Όταν ρωτήθηκε για το πόση ώρα χρειάστηκε μέχρι να εντοπίσει τη σύντροφό του, απάντησε γελώντας: «Όχι πολλή! Πάντα βρίσκεται κάποιος να σου πει προς τα πού πήγε».

Πριν από τη σχέση του με την Ινές ντε Ραμόν, ο Μπραντ Πιτ ήταν παντρεμένος με την Αντζελίνα Τζολί. Το πρώην ζευγάρι χώρισε το 2016, ύστερα από 12 χρόνια κοινής ζωής και δύο χρόνια γάμου, ενώ η συμφωνία διαζυγίου τους οριστικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024. Παρά την ολοκλήρωση του διαζυγίου, οι δύο ηθοποιοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε δικαστική αντιπαράθεση σχετικά με το γαλλικό οινοποιείο Château Miraval.

Ο Μπραντ Πιτ, πάντως, φαίνεται να απολαμβάνει την προσωπική του ζωή στο πλευρό της Ινές ντε Ραμόν, με το ζευγάρι να συνεχίζει τις κοινές εμφανίσεις του, συνδυάζοντας κοσμικές εκδηλώσεις και πιο χαλαρές, ρομαντικές εξόδους.