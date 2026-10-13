Με ένα αιχμηρό κείμενο στην ιστοσελίδα της, η Χριστίνα Πολίτη σχολίασε όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στον χώρο του θεάματος, εκφράζοντας τον προβληματισμό της για τις δημόσιες αντιπαραθέσεις, τις οικονομικές διαφορές και τους εγωισμούς που συχνά κυριαρχούν.

Χωρίς να κατονομάζει την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, η γνωστή κοσμικογράφος προχώρησε σε μια τοποθέτηση με σαφείς αιχμές, αντιπαραβάλλοντάς τες με την τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Παράλληλα, έθεσε έναν ουσιαστικό προβληματισμό για την αξία του χρήματος και τις πραγματικές προτεραιότητες στη ζωή, αναρωτώμενη πόσα χρήματα χρειάζεται τελικά ένας άνθρωπος για να αισθανθεί πραγματικά πλούσιος.

Το μήνυμα της Χριστίνας Πολίτη

«Σκέφτομαι πόσο παράξενος είναι ο κόσμος του θεάματος. Την ώρα που ένας τόσο σημαντικός καλλιτέχνης έχει φύγει με αυτόν τον τραγικό τρόπο και αναζητούμε ακόμη απαντήσεις, αλλού παρακολουθούμε ατελείωτες δημόσιες αντιπαραθέσεις, λογαριασμούς εκατομμυρίων, εγωισμούς, απαιτήσεις, παρασκήνια και τα γνωστά τερτίπια των πλουσίων. Άνθρωποι που έχουν αποκτήσει σχεδόν τα πάντα εξακολουθούν να συμπεριφέρονται σαν να μην τους φτάνει τίποτα.

Ποιος πήρε περισσότερα, ποιος δικαιούται περισσότερα, ποιος είχε τον πρώτο λόγο, ποιος αδικήθηκε, ποιος θα κρατήσει το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Και αναρωτιέμαι: Τελικά, πόσα χρήματα χρειάζεται ένας άνθρωπος για να αισθανθεί πλούσιος; Και πόσο φτωχός μπορεί να είναι κάποιος που τα έχει όλα;

Δεν υποτιμώ τις επαγγελματικές διαφορές κανενός. Αλλά υπάρχουν στιγμές που η ίδια η ζωή μάς υποχρεώνει να ξαναδούμε την κλίμακα των αξιών μας».

Σημειώνεται ότι η Χριστίνα Πολίτη και η Άννα Βίσση, οι οποίες στο παρελθόν διατηρούσαν στενή φιλική σχέση για 30 χρόνια, πλέον δεν έχουν καμία επικοινωνία.