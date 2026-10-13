Στον απόηχο της κόντρας που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, ένα νέο ρεπορτάζ έρχεται να προκαλέσει συζητήσεις, αυτή τη φορά για τη σχέση του γνωστού μουσικοσυνθέτη με την πρώην συζυγό του, Αννίτα Πάνια.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Νίκος Καρβέλας και η Αννίτα Πάνια φέρονται να μην έχουν καμία επικοινωνία τους τελευταίους έξι μήνες. Όπως είπε η δημοσιογράφος Φωτεινή Πετρογιάννη «οι πληροφορίες μας, οι οποίες είναι διασταυρωμένες και δεν χωρά αμφισβήτηση, είναι ότι ο Νίκος Καρβέλας με την Αννίτα Πάνια, παρά την εξαιρετική σχέση που είχαν όλα αυτά τα χρόνια, τους τελευταίους έξι μήνες δεν έχουν επαφή οι δυο τους. Δεν μιλούν, δεν έχουν καμία απολύτως επαφή. Σε αντίθεση με την Άννα Βίσση που έχει εξαιρετική σχέση με την Αννίτα Πάνια. Πάντα είχαν και πάντα έχουν. Μιλούν στο τηλέφωνο και βρίσκονται».

«Μαθαίνω ότι η Άννα ενδιαφέρεται και για τα επαγγελματικά της Αννίτας Πάνια. Στεναχωριέται όταν δεν έχει δουλειά», συμπλήρωσε ο Γιώργος Λιάγκας.