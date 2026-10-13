Η Σίσσυ Χρηστίδου τοποθετήθηκε μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» σχετικά με την κάλυψη της υπόθεσης που αφορά την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, ξεκαθαρίζοντας πως η εκπομπή της επιδιώκει να παρουσιάζει όλες τις πλευρές.

Η παρουσιάστρια προχώρησε στη συγκεκριμένη διευκρίνιση με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα, η οποία παρουσιάστηκε μέσα από την εκπομπή της «Χαμογέλα και Πάλι!», αλλά και την απόφαση της Άννας Βίσση να μη συμμετάσχει σε περαιτέρω δημόσιες αντιπαραθέσεις μέσω των ΜΜΕ, όπως είχε γνωστοποιήσει ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος. «Αποτελεί συνειδητή απόφαση της Άννας Βίσση, την οποία προσυπογράφω, να μη συμμετάσχουμε σε περαιτέρω δημόσιες αντιπαραθέσεις μέσω τηλεοπτικών εκπομπών και δημοσιευμάτων», είχε τονίσει χαρακτηριστικά.

Η Σίσσυ Χρηστίδου θέλησε να απαντήσει σε ενδεχόμενες εντυπώσεις περί μονόπλευρης παρουσίασης της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι η δυνατότητα να ακουστεί η άλλη πλευρά υπάρχει, αλλά η απόφαση για μια τηλεοπτική παρέμβαση ανήκει στους ίδιους τους εμπλεκόμενους.

«Εμείς προσπαθούμε επικοινωνία με την πλευρά της Άννας Βίσση από την αρχή. Εκεί, λοιπόν, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Σαν δημοσιογράφοι αυτή είναι η δουλεά μας, να παρουσιάζουμε και τις δύο πλευρές. Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση δεν βγαίνει. Και πάλι που προσπαθήσαμε δεν βγαίνει. Έχουν αποφασίσει να μην σχολιάσουν ξανά. Προσπαθούμε να κρατήσουμε μια ισσοροπία και το λέω αυτό για να μη νομίζετε ότι εμείς δεν παίζουμε την άλλη πλευρά. Δεν ισχύει αυτό. Για κάποιο λόγο υπάρχει αυτή η διάθεση. Εγώ το λέω για να ξεκαθαρίσω τη θέση της εκπομπής. Αν δεν επιθυμούν να βγουν, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εγώ τη σέβομαι απόλυτα. Θα παίζω την πλευρά που δίνει τις απαντήσεις και το περιεχόμενο και θα λέμε και τη γνώμη μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του MEGA.